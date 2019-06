Astral Chain | per Platinum Games il gioco sarà veramente speciale

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Durante un evento al BitSummit 7 Spirits tenutosi a Kyoto, il produttore esecutivo di, Atsushi Inaba, assieme al director di, Takahisa Taura, hanno parlato del loro prossimo titolo.Come riportato da Twinfinite, Inaba ha spiegato che non molti studi giapponesi si impegnano a formare i loro giovani sviluppatori fino al grado di director, mentreè uno studio che si è concentrato proprio su questo.Taura, che in precedenza ha lavorato come Lead Designer per NieR: Automata e attualmente dirige, ha affermato che l'unica cosa importante che non si deve dimenticare quando si diventa un nuovo director è la passione. È fondamentale essere in grado di concentrarsi e di essere abbastanza aperti in modo da imparare sempre ed attingere a fonti diverse.Leggi altro...

Eurogamer_it : #AstralChain sarà un gioco molto speciale, parola di #PlatinumGames. - AkibaGamers : Durante il Bitsummit 7 Spirits, Atsushi Inaba e Takahisa Taura hanno parlato dei progetti di #PlatinumGames e di AS… - Asgard_Hydra : Astral Chain sarà 'molto speciale' e Platinum è al lavoro su giochi ancora non annunciati -