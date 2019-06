Sub muore dopo un’immersione all’isola d’Elba | trovato in acqua e issato con un elicottero

Siena - viene dimesso ma bimbo di 10 mesi muore Subito dopo : La procura della Repubblica di Siena un fascicolo contro ignoti per l'ipotesi di omicidio colposo per accertare le cause della morte del bambino. L'avevano dimesso poche ore prima. Una tragedia quella che ha avuto luogo a Siena, dove un bimbo di soli 10 mesi ha perso la vita ieri. A quanto si apprende, il piccolo era da tempo in cura all'ospedale. --Domenica il piccolo non si sente bene e i genitori lo portano al pronto soccorso per alcuni ...

Elezioni europee : infarto al seggio - 54enne muore Subito dopo il voto : Un uomo di 54 anni e’ stato colto da infarto ed e’ morto subito dopo il voto in un seggio a Carmignano di Brenta (Padova). La tragedia e’ avvenuta nella scuola “De Amicis”. L’uomo si e’ accasciato al suolo mentre ritirava i documenti dopo aver messo la scheda nell’urna. I presenti, tra cui il maresciallo dei carabinieri e il presidente del seggio hanno tentato di rianimarlo in attesa ...

Giallo a Siena - neonato muore Subito dopo il parto cesareo : accertamenti in corso : Un neonato è morto all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena subito dopo il cesareo a cui è stata sottoposta la mamma. La donna è arrivata al pronto soccorso, dopo aver portato a termine la gravidanza. Al via gli accertamenti da parte dei sanitari: "Lavoriamo per identificare le cause del decesso".

Cagliari - neonato muore Subito dopo il parto! Aperta inchiesta : Sul caso la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta a seguito dell'esposto presentato dagli stessi genitori della piccola vittima. Al momento si ipotizza il reato di omicidio ma non ci sono indagati. Gli inquirenti hanno già squisito le cartelle cliniche e disposto l'autopsia sul bimbo per accertare le cause di morte . Come racconta il quotidiano L’Unione Sarda, l'episodio risale allo scorso mese febbraio quando una trentaduenne è stata ...

Muore travolto da slavina sul PaSubio : 23.13 Una valanga è caduta mentre i Vigili del fuoco stavano recuperando il corpo di un 57enne travolto da una slavina sul Pasubio, un massiccio montuoso tra le province di Vicenza e Trento. Il Soccorso alpino di Schio è stato allertato per prendere parte alle ricerche dell'escursionista, avviate su richiesta dei familiari preoccupati perché non avevano più notizie da quando il loro parente aveva mandato loro una foto mentre pranzava al ...

Monte PaSubio - escursionista muore travolto da una slavina. Valanga investe anche i soccorritori : L'uomo, un 57enne di Torri di Quartesolo (Vicenza), era uscito all'alba dicendo che avrebbe fatto ritorno a pranzo. Il mancato rientro ha fatto scattare l'allarme. Nel tardo pomeriggio un elicottero dell'elisoccorso ha individato il corpo senza vita ricoperto di neve a valle del...

Sub italiano di 56 anni muore affogato nel lago Maggiore : mistero sulle cause : È accaduto ieri pomeriggio Tenero, nel Canton Ticino. L’uomo, residente nel Bellinzonese, era su una barca a poca distanza dalla riva e, per cause da chiarire, è caduto in acqua ed è stato riportato in superficie dai colleghi. Purtroppo non è stato possibile salvarlo.Continua a leggere

