Scuola | Bussetti pensa ai compiti delle vacanze | scoppia la polemica

Scuola - immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : Bussetti non potrà mantenere la promessa : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, alla fine dello scorso anno, dichiarò l’intenzione, da parte dell’amministrazione centrale, di voler anticipare i tempi per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. Il desiderio del numero uno del dicastero di Viale Trastevere era quello di chiudere le operazioni entro il mese di luglio, con un mese di anticipo, quindi, rispetto alla consueta ...

Salvini e Bussetti ‘pronti ad affondare il colpo sulla Scuola’ : La questione della regionalizzazione e dell’autonomia differenziata, più che mai, al centro dell’attenzione dopo l’esito delle elezioni europee. Un italiano su 5 ha votato Lega e la posizione del Partito del Carroccio, in seno all’attuale governo, si è notevolmente rafforzata: se l’anno scorso, di questi tempi, si poteva parlare di governo giallo-verde, ora sarebbe opportuno ridefinirlo come governo verde-giallo, ...

Precari Scuola e aumenti stipendi - Bussetti : ‘Niente promesse a vuoto’ : Dopo la polemica sorta per l’annuncio pre-elezioni della stabilizzazione dei Precari della scuola, il ministro Bussetti torna a parlare e chiarisce: “Niente promesse a vuoto, è il contratto di Governo, non campagna elettorale“. A parlare della questione è un articolo de La Stampa del 25 maggio, contenente una sua intervista. Lì il ministro usa espressioni forti relative ai Precari, come “indegno è fare vivere una persona ...

Scuola - Bussetti sul rinnovo di contratto : ‘Aumento stipendi doveroso’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese ‘La Stampa’ in merito ai risultati del confronto in atto tra Governo e sindacati su diverse problematiche riguardanti la Scuola, come la stabilizzazione del precariato e il rinnovo del contratto. Il ministro ha confermato le misure a favore dei docenti con 36 mesi di servizio, al fine di indirizzarli verso la stabilizzazione. ...

Scuola - Bussetti su stabilizzazione precari : ‘No promesse a vuoto - no campagna elettorale’ : In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha replicato alle critiche rivoltegli in seguito all’annuncio delle misure a beneficio dei precari storici della Scuola. Bussetti rispedisce al mittente le accuse sulle misure a favore dei precari storici della Scuola ‘Questo Governo ha già dimostrato di non fare promesse a vuoto. Noi alle parole facciamo ...

Scuola - Bussetti : misure straordinarie per assunzione precari : Il ministro dell'Istruzione recepisce la proposta dei sindacati per l'aumento di stipendio e la stabilizzazione. La ministra Bongiorno: via libera al nuovo contratto dei presidi

Scuola - Bussetti sorride al futuro : ‘Governo dopo elezioni? Siamo una bella squadra’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, si è recato in visita a Palermo in occasione delle commemorazioni organizzate nel capoluogo siciliano per ricordare la strage di Capaci, dove un attentato compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 uccise il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Bussetti sul futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle Bussetti ha avuto modo di parlare anche del futuro del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, alla ...

Scuola : Bussetti - 'Individuata soluzione per la prof sospesa' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "I tecnici lavorano anche se il ministro non può intervenire. E' stato colloquio e sereno. La soluzione verrà trovata al più presto anzi è giaà stata individuata". Lo ha confermato ai cronisti davanti alla Prefettura di Palermo il ministro all'Istruzione, Marco Bussett

Scuola - comunicato ufficiale Miur su riforma del sostegno : ecco le parole del ministro Bussetti : Il Ministero dell’Istruzione ha emesso un comunicato ufficiale tramite il quale ha spiegato la riforma del sostegno approvata dall’ultimo Consiglio dei Ministri e che rappresenta un importante provvedimento che andrà a modificare in maniera sostanziale la normativa vigente. Miur, comunicato ufficiale sulla riforma del sostegno ‘L’assegnazione delle ore di sostegno – si legge nella nota – d’ora in poi, avverrà anche ...

Scuola - Vizzini (M5S) : Bussetti ribadisca ruolo dei docenti e dirami circolare di comportamento : Sul caso della docente sospesa a Palermo Bussetti è rimasto solo. Unanimi le reazioni del mondo della Scuola. Manifestazioni di solidarietà alla docente sospesa arrivano da tutte le parti di Italia. “Il provvedimento contro la professoressa Rosa Maria Dell’Aria è esagerato e lesivo della libertà e autonomia della docente e degli alunni della Scuola di Palermo”, il commento del Sottosegretario Giuliano. Quanto accaduto a Palermo, secondo il ...

Bussetti - Scuola 'Regioni avranno 32 milioni di euro per il finanziamento degli its' : Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Sole 24 Ore All'interno della stessa egli asserisce di avere sbloccato i 32 milioni di euro destinati alle regioni. Tale somma serve a finanziare il fondo degli istituti tecnici superiori: 22 milioni saranno erogati subito, mentre i restanti 10 saranno utilizzati a titolo di premialità. La necessità di inserire nel mercato del lavoro giovani specializzati ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti ‘E’ il momento del reclutamento’ : E’ una fase decisamente molto importante questa per il reclutamento e la stabilizzazione dei docenti. Governo e sindacati, dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 aprile, stanno proseguendo il confronto riguardante la situazione del precariato al fine di trovare delle soluzioni adeguate ai problemi più importanti da risolvere. A questo proposito, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, nel corso di un convegno organizzato ...

Cosa pensa il ministro Marco Bussetti del grembiule a Scuola : Roma, 7 mag., askanews, - 'Il grembiule a scuola? Bisogna fare una riflessione su questo tema. Il grembiule viene già adottato da molti bambini in alcune scuole primarie, per tante ragioni diverse. ...

Scuola - docente aggredita a Lodi : ecco le parole del ministro Bussetti : Molti di voi sicuramente ricorderanno l’episodio di cronaca accaduto qualche giorno fa che ha visto sfortunata protagonista una docente di un istituto professionale di Lodi: la professoressa 64enne è stata presa a schiaffi e a pugni dalla mamma di una studentessa in seguito al provvedimento di sospensione emesso nei confronti della giovane. Il ministro Bussetti in visita all’istituto Luigi Einaudi di Lodi dopo l’aggressione ...