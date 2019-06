Salvini contro Fico | “mi ha fatto girare le scatole”

Giorgia Meloni - Matteo Salvini e la Mussolini contro Roberto Fico : "Un'offesa per lo Stato" : Robe da grillini: Roberto Fico, infatti, ha dedicato la festa della Repubblica a "migranti, sinti e rom". Una provocazione, trattandosi di Repubblica italiana. Una provocazione alla quale hanno subito risposto da più fronti. Si parte da Giorgia Meloni, che su Twitter definisce il M5s al governo "un'

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con le fidanzate. Saluti e sorrisi : "Ci vediamo?" : "È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo".

L'Approdo - Gad Lerner contro Salvini : 'Guadagnano più i tuoi cacciatori di radical chic' : L'Approdo è il nome della trasmissione che, a partire da lunedì alle 23:10, segnerà il ritorno di Gad Lerner in Rai sulla terza rete. Si tratta di un evento che, com'è noto, sta suscitando un dibattito abbastanza acceso: ad aprirlo è stato Matteo Salvini che, in occasione di una diretta Facebook sulla propria pagina, aveva manifestato una certa perplessità rispetto al fatto che il cambiamento annunciato, per la Rai, potesse passare da ...

Tra migranti più rischi per Tbc! Matteo Salvini replica al pediatra contro il decreto sicurezza : Salvini replica al pediatra che ha accusato il decreto sicurezza di non tutelare i minori: "L'Italia non metterà mai in discussione il diritto alle cure". E sulle malattie: "Record di Tbc e scabbia tra gli immigrati". Il decreto sicurezza non ha effetti negativi sui migranti minori. A smontare le tesi del pediatra Marcello Lanari che ieri, in un'intervista all'agenzia Dire, si era scagliato contro il provvedimento voluto da Matteo Salvini è ...

Matteo Salvini contro Pd e M5s : "Milano dice no ai taser - offesa per gli agenti e regalo ai criminali" : La maggioranza di centrosinistra di Milano, Comune guidato dal sindaco Pd Giuseppe Sala, ha detto no alla dotazione del taser per la polizia municipale. Il rifiuto della misura-bandiera voluta dal Viminale con il Decreto sicurezza per aumentare la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine ha

Delrio si scaglia contro Salvini : 'Bullo da bar - impressiona solo quelli seduti al tavolo' : Il Partito Democratico alle ultime elezioni europee ha rialzato la testa. I risultati dei giorni migliori sono ancora lontani, ma dopo un lungo periodo in cui il saldo è stato negativo, per la prima volta, si è registrato un guadagno di consensi. Nicola Zingaretti ha manifestato ampia soddisfazione, ma la strada per raggiungere le percentuali della Lega di Salvini è ancora lunga. I 'dem' però non indietreggiano e continuano a prendere le ...

Mons. Paglia tuona contro Salvini : "Rosario va recitato" : Giuseppe Aloisi Monsigno Vincenzo Paglia non ci sta e rilancia la polemica contro Salvini, dichiarando che il rosario dev'essere gettato in mare per i migranti Non termina più la polemica sull'utilizzo del rosario da parte di Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha mostrato in piazza a Milano, durante la manifestazione di chiusura dei sovranisti europei, ma pure durante il commento a caldo sui risultati delle elezioni di domenica ...

Sullo sgombero del campo rom di Giugliano scontro tra Salvini e l'ala 'sinistra' dei 5 stelle : Lo sgombero del campo rom di Giugliano, comune in provincia di Napoli, dà il via allo scontro tra la sinistra dei cinque stelle e Matteo Salvini.In mattinata la deputata Gilda Sportiello ha portato il caso a Montecitorio, rivolgendo un’interpellanza al ministero dell’Interno che ha risposto per il tramite del sottosegretario Carlo Sibilia. La parlamentare, esponente dell’ala fichiana, si è detta solo “in ...

Salvini contro Lerner - Formigli attacca il vicepremier : "Indecente - non si può sostituire alla Rai" : Corrado Formigli esprime solidarietà nei confronti di Gad Lerner e si scaglia nuovamente contro Matteo Salvini. Stavolta a provocare il disappunto del conduttore di Piazzapulita sono le parole del vicepremier a proposito del ritorno su Raitre del giornalista che dal 3 giugno sbarcherà in seconda serata con L’Approdo.“Trovo insensato che si faccia un attacco diretto e che un vicepremier e Ministro dell’Interno attacchi un conduttore ...

Dalla Cassazione stop alla vendita della cannabis light. Salvini esulta : “Contro qualsiasi droga” : Secondo la Cassazione la vendita di prodotti “derivati Dalla coltivazione della cannabis” è reato: non è possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Si tratta, in sostanza, di uno stop alla vendita della cannabis light. esulta Matteo Salvini: “Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma".

Matteo Salvini e l'incontro con Giuseppe Conte - Augusto Minzolini : tre condizioni per andare avanti : Mercoledì, Giuseppe Conte ha incontrato prima i vicepremier (Luigi Di Maio e Matteo Salvini), poi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Faccia a faccia con cui il premier prova a tratteggiare il futuro di un esecutivo terremotato dall'esito delle elezioni Europee. Incontri rimasti stret

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5S. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Scontro Di Maio-Salvini - Sergio Mattarella ipotizza nuove elezioni a fine settembre : Sono cominciati giorni difficili per il governo gialloverde, le cui basi sono state ulteriormente minate dopo la tornata elettorale dello scorso 26 maggio, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, uscito vincitore e pronto a scoprire le carte in tavola e il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nel bel mezzo di una bufera che avrà il suo esito in serata, dopo le 20. Oggi, infatti, gli attivisti grillini sono chiamati a ...

Papa Francesco si piega a Matteo Salvini dopo le Europee : pronto all'incontro faccia a faccia : Un 34% alle elezioni Europee che potrebbe piegare Papa Francesco. Già, il trionfo della Lega e di Matteo Salvini (che negli ultimi scampoli di campagna elettorale, tra crocifissi e santi, si è anche giocato la carta della fede), pare che abbia smosso qualcosa in Vaticano. Il punto è che ora il Ponte