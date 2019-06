Lettera Ue,Tria: danno diffusione bozza

CottarelliCPI : Avevo letto la lettera di Tria alla Commissione circolata dai media nel pomeriggio. Meno peggio del previsto, mi so… - Mov5Stelle : Secondo le prime indiscrezioni nella lettera da inviare alla UE, che Tria e la Lega hanno scritto, sono previsti ta… - straneuropa : Dopo il giallo della 'finta' lettera a BRuxelles, Tria presenta denuncia per divulgazione atti secretati. Come dire… -

"Danneggia il negoziato con la Commissione europea. Quel testo non era definitivo, era unaincompleta con varie opzioni aperte. Non era pensata per la pubblicazione, non sarebbe dovuta uscire". Così il ministro dell'Economia,, al Corriere della Sera sul caso delladi risposta all'Ue sui conti pubblici. "Un fatto molto grave", afferma il ministro. "Abbiamo depositato una denuncia alla Procura della Repubblica e avviato un'indagine interna al ministero. Cercheremo di vederci chiaro".(Di domenica 2 giugno 2019)