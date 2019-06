Al bar con i topi | i roditori sui tavoli e dentro i bicchieri

Domenica Rewind : barbara d’Urso (in replica) sfida Carlo Conti : Barbara d’Urso sfida ogni settimana Carlo Conti con le repliche di Domenica Live Si apre ufficialmente oggi, 2 giugno, il palinsesto Domenicale dell’estate 2019 sia per Rai1 che per Canale5: entrambe le reti ammiraglie, infatti, a partire dal pomeriggio odierno proporranno quella che sarà la programmazione estiva di tutte le domeniche di giugno, che vedrà Barbara d’Urso con Domenica Live in replica (Domenica Rewind) sfidare ...

Venezia - incidente nave crociera-barcone : 10.55 Un incidente tra una nave da crociera della 'Msc' e un battello gran turismo è avvenuto nel porto di Venezia. Secondo le prime informazioni,la 'Opera' era in attracco al molo di San Basilio quando ha 'tamponato' sul lato di poppa il battello che era già ormeggiato.Il cavo della lancia che guidava la nave da crociera si sarebbe spezzato. Quattro le persone contuse, tutte sul battello fermo, portate in ospedale per controlli.

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : si parla di almeno 5 feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Una nave da crociera si è scontrata con una barca nel canale della Giudecca - a Venezia : ci sarebbero almeno quattro feriti : Domenica mattina una nave da crociera della compagnia MSC si è scontrata con una barca turistica ormeggiata nel canale della Giudecca, a Venezia, al molo San Basilio. Secondo le prime ricostruzioni la nave, chiamata “Opera”, era trainata da un rimorchiatore

Duello a Bitter Ridge/ Su Rete 4 il film con Lex barker - oggi - 2 giugno 2019 - : Duello a Bitter Ridge in onda oggi 2 giugno su Rete 4. Nel cast Lex Barker Mara Corday, Stephen McNally, John Dehner, Myron Healey e John Harmon.

Rugby femminile - finale scudetto Serie A 2019 : Valsugana-Villorba 15-18. Un piazzato di barattin consegna il tricolore alle trevigiane : Tre mete per parte, nessuna trasformazione: alla fine a fare la differenza tra Valsugana e Villorba nella finale scudetto della Serie A di Rugby femminile è un piazzato di Sara Barattin, quello che sblocca il match dopo 19 minuti. Finisce 15-18 e le trevigiane, sconfitte lo scorso anno in finale dal Colorno, si prendono una bella rivincita cucendosi dopo una sola stagione il tricolore sul petto. Nel primo tempo, come detto, sblocca la contesa un ...

Il Segreto - trame : il dottor Alvaro si allea con Antolina per derubare Elsa : Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, in onda tra qualche settimana in Italia, Elsa si innamorerà perdutamente del dottor Alvaro non sapendo che quest'ultimo è un complice di Antolina, la sua rivale. Il Segreto: l'arrivo del dottor Alvaro Le anticipazioni de Il Segreto, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sull'arrivo del dottor ...

Giudice non convalida l’arresto a Marco Carta. Il cantante : “Non sono stato io a rubare” : Al processo per direttissima il Giudice ha deciso oggi di non convalidare l'arresto di Marco Carta, il cantante fermato ieri dalla Polizia locale di Milano per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo insieme a una donna di 53 anni, per la quale invece l'arresto sarebbe stato convalidato. "Le magliette non le ho prese io, l'hanno visto tutti. Il Giudice ha capito, ora sono un po' scosso perche' non sono abituate a questa ...

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto. Il cantante : «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Marco Carta - il giudice non convalida l’arresto. “Non sono stato io a rubare” : Marco Carta è estraneo a qualsiasi addebito. Dopo l’arresto per furto aggravato, il giudice non ha convalidato l’arresto e non ha applicato nessuna misura cautelare. Lo riferisce l’avvocato del cantante ed ex concorrente di Amici, Simone Ciro Giordano, al termine del processo per direttissima che si è svolto oggi, sabato 1 giugno, a porte chiuse presso il tribunale di Milano. Carta è stato fermato intorno alle 20,30 di venerdì insieme a una ...

Marco Carta arrestato per furto/ Misura non convalidata : 'Non sono stato io a rubare' : Marco Carta arrestato per furto aggravato alla Rinascente, processo per direttissima: 'sono scosso, le magliette non ce le ho io, l'hanno visto tutti'.

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto : «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche...

Marco Carta - il giudice non convalida l'arresto. «Non sono stato io a rubare» : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta fermato ieri sera per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato intorno alle...

Juventus-Guardiola - clamorosa conferma! barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì sarà il giorno di Pep” : GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Barzaghi, noto giornalista di Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare Pep Guardiola nella giornata di lunedì. Secondo come riportato dal noto giornalista sul suo account twitter e sul suo personale canale youtube, una fonte molto attendibile avrebbe rivelato dell’imminente arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Resta […] L'articolo Juventus-Guardiola, ...