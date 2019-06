Pronostico Dijon vs Lens | Playoff Retrocessione Ligue 1 | 02-06-2019 e Info

Pronostico Lens vs Dijon - Playoff retrocessione Ligue 1 - 30-05-2019 e Info : Playoff retrocessione Ligue 1, finale d’andata, analisi e Pronostico di Lens-Dijon, giovedì 30 maggio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.In Francia si gioca il match d’andata tra Lens e Dijon valevole per la promozione in Ligue 1 e retrocessione in Ligue 2. Un doppio confronto che vede i padroni di casa leggermente favoriti, dopo le buone prestazioni mostrate nell’ultimo periodo. Il Dijon, invece, si è salvato in ...

Pronostico Psg vs Dijon - Ligue 1 - 18 maggio 2019 e Analisi : La Ligue 1 si avvia alla conclusione anche quest’anno e alla fine di una stagione molto emozionante e imprevedibile, nonostante il dominio incontrastato del Psg, che ha vinto anche quest’anno lo scudetto e senza particolari problemi.La squadra di Tuchel ha dominato in campionato e non ha mai dato l’impressione di poter avere avversarie credibili o di poter rischiare di essere rimontata dopo l’anno.Ma nonostante il ...