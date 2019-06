LG G6 con Qualcomm Snapdragon 835 non era fantascienza | ecco le prove

Project Limitless è il primo PC 5G al mondo - lo producono Lenovo e Qualcomm : In occasione del Computex 2019 in corso a Taipei, Lenovo e Qualcomm hanno presentato ufficialmente il primo PC 5G al mondo. Il nome, Project Limitless, è quello della collaborazione pluriennale che ha portato i due produttori a sviluppare questa soluzione, volta a permettere a tutti di essere sempre connessi a Internet con il PC, anche in mancanza di una rete Wi-Fi. La connettività è analoga a quella dello smartphone, il vantaggio è di fruire ...

Qualcomm : i nuovi Snapdragon competono con Intel : Durante l’evento Computex 2019 Qualcomm ha dimostrato con una serie di video la potenza degli Snapdragon 8xc in confronto a un i5U di Intel. Qualcomm VS Intel Il mercato delle CPU ha sostenuto una serie di evoluzioni e avanzamenti tecnologici che hanno spinto avanti la potenza di calcolo dei differenti dispositivi. Se prima il settore CPU per PC veniva diviso fra Intel e AMD ora vediamo la possibile comparsa di Qualcomm nello scenario ...

"L'iPhone 5G arriverà nel 2020 con un modem Qualcomm" : È quanto prevede l'analista Ming-Chi Kuo, esperto dell'azienda di Cupertino. Vendite melafonini attese a 188-192 milioni di unità nel 2019

Qualcomm sarebbe già al lavoro sul SoC Snapdragon 735 a 7 nm con modem 5G : Iniziano a spuntare le prime indiscrezioni sul prossimo SoC di fascia medio-alta di Qualcomm: ecco tutto quello che sappiamo sullo Snapdragon 735, che dovrebbe avere un modem 5G. L'articolo Qualcomm sarebbe già al lavoro sul SoC Snapdragon 735 a 7 nm con modem 5G proviene da TuttoAndroid.

Perché Apple ha fatto la pace con Qualcomm : Doveva essere il processo del secolo, quello che opponeva Apple a Qualcomm sulla questione dei brevetti (e soprattutto delle royalties che Qualcomm chiede oltre al prezzo dei suoi chip), e invece è finito tutto con un accordo extragiudiziale. In pratica, il processo davanti al giudice e alla giuria di San Diego adesso perde significato. Apple e Qualcomm hanno infatti siglato un accordo in base al quale Apple si impegna a pagare una cifra non ...

Buone notizie per l’iPhone 5G : Apple e Qualcomm seppelliscono l’ascia di guerra : L'iPhone 5G non è più così lontano o meglio il percorso che porterà al suo sviluppo, progettazione e poi produzione non è più costellato di incredibili ostacoli? Certamente le carte in tavola sono cambiate dal momento in cui Apple e Qualcomm hanno deciso di seppellire l'ascia di guerra e trovare un accordo sulle tante controversie legali che le vedono protagoniste fin dal 2017. Era nell'aria una soluzione del genere: la necessità per Apple di ...

Apple contro Qualcomm - la guerra dei brevetti : a San Diego il processo chiave - Tutte le tappe della vicenda : Da qui, l'escalation, con decine di cause aperte in tutto il mondo - dall'una e dall'altra - per i motivi più diversi. Dal 2018 Apple non utilizza più chip forniti da Qualcomm sui suoi iPhone e si ...

Google Pixel 4 XL passa su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 855 e 4 GB di RAM : Google Pixel 4 XL è stato appena avvistato sulla piattaforma Geekbench con Qualcomm Snapdragon 855 e 4 GB di memoria RAM. L'articolo Google Pixel 4 XL passa su Geekbench con Qualcomm Snapdragon 855 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.