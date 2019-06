Lasse Matberg portato via con l’ambulanza da Ballando con le stelle

lanostratv

(Di sabato 1 giugno 2019) Sara Di Vaira: “via in ambulanza dopo la vittoria acon le” Ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog Sara Di Vaira, dopo la vittoria acon le2019 con, avvenuta ieri sera, al termine della decima e ultima puntata. E proprio nell’intervista in questione, la ballerina ha parlato dell’infortunio che ha colpito il vichingo pochi minuti prima che vincessecon le14:, lo ricordiamo, si è fatto male in diretta ad un braccio per via di uno strappo muscolare, compromettendo inevitabilmente le sue ultime esibizioni.è andato via con l’ambulanza. Spero non sia grave… penso si sia rotto il muscolo del braccio … sono felice di aver vintocon lui, perchè è una bellissima persona e sono sicura che lascerà per sempre un segno di sé ...

