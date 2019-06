Gli sviluppatori hanno una responsabilità riguardo la violenza nei videogiochi

Gli sviluppatori della serie Sniper Elite annunciano un nuovo misterioso titolo atteso per l'E3 2019 : I ragazzi di Rebellion (famosi per la serie Sniper Elite) hanno annunciato che la loro lineup per l'E3 2019 avrà al suo interno un nuovo (e non ancora annunciato) titolo. Sarà mostrato il 10 giugno durante il PC Gaming Show.Come riporta Gamingbolt, la lineup comprende anche Evil Genius 2 (PC) e Sniper Elite VR. Il primo è stato annunciato nel 2017 e durante la conferenza dedicata ai giocatori PC saranno svelati alcuni dettagli sulle meccaniche ...

Apple WWD 2019 : come e quando seguire la conferenza mondiale deGli sviluppatori e i dettagli sull’atteso iOS 13 : La conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori (WWDC 2019) è ormai ai blocchi di partenza: i riflettori sul palco del McEnery Convention Center di San José, in California, si accenderanno lunedì sera. Per chi volesse seguire in diretta l’evento di apertura (che è il più importante e riassume tutte le novità), l’appuntamento è per il 3 giugno alle 19 ora italiana, alla pagina ufficiale di Apple. Sul palco saliranno ...

City of Brass : il rogue-lite in prima persona deGli sviluppatori di Bioshock disponibile gratuitamente da oggi su Epic Games Store : Ultime ore per scaricare RiME gratuitamente da Epic Games Store: da oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito da City of Brass, che sarà disponibile per il download gratuito da oggi fino al 6 giugno."Diventa un audace ladro in City of Brass, un gioco di avventura in prima persona creato dagli sviluppatori esperti di Bioshock. Armati di scimitarra e di una frusta versatile, dovrai affrontare il tuo viaggio tra esche e trappole, ...

Gli Iron Maiden fanno causa aGli sviluppatori di Ion Maiden : i legali della band chiedono 2 milioni di dollari : La famosa band heavy metal Iron Maiden ha lanciato un'azione legale contro lo sviluppatore 3D Realms, responsabile dello sparatutto in prima persona Ion Maiden.Gli avvocati della leggendaria band britannica vogliono 2 milioni di dollari per il tentativo di guadagnare notorietà utilizzando un nome (effettivamente) troppo simile al nome della band, riferisce The Guardian. Inoltre, il logo del titolo presenta un teschio che, secondo i legali, ...

Gli sviluppatori di Dreams : "non vogliamo rimanere per troppo tempo in early access" : Dreams è il primo gioco di Sony pubblicato in una forma di accesso anticipato, il che significa che non sappiamo esattamente come gestiranno il suo pieno lancio.Quanto tempo rimarrà in accesso anticipato? A questa domanda ha provato a rispondere Abbie Heppe, communications manager presso Media Molecule, riporta Gamepur."Non ne siamo del tutto sicuri", ha detto Heppe, prima di aggiungere che "il nostro obiettivo non è passare troppo tempo in ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...

Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima alla ricerca di personale per spingere il gioco al suo "pieno potenziale" : Ghost of Tsushima, tra tutte le esclusive PS4 in arrivo, è stato forse il titolo più avvolto nel mistero. Anche Death Stranding ha visto almeno un certo numero di trailer, mentre per il gioco di Sucker Punch, salvo due trailer, non abbiamo visto nulla dall'E3 2018.I fan, dunque, si stanno chiedendo come procede lo sviluppo, soprattutto alla luce delle speculazioni basate su precedenti annunci di lavoro che la maggior parte della scrittura doveva ...

Gli sviluppatori di Man of Medan parlano del programma di lancio di The Dark Pictures Anthology : Poco fa abbiamo finalmente ottenuto una data di uscita per l'imminente gioco di Supermassive, Man of Medan. Il titolo si svolge su una nave fantasma e utilizza un sistema di scelta simile a Until Dawn del 2015 per creare un percorso di ramificazione di opzioni che porterà a più risultati potenzialmente molto diversi. Il gioco è anche il primo di cinque titoli in una serie antologica chiamata The Dark Pictures. Ora lo sviluppatore ha svelato ...

Continua il "silenzio radio" di Anthem : Gli sviluppatori non condividono novità da un mese : Anthem doveva essere "il gioco che mostrava come dovevano essere i giochi come servizio dal vivo". È stato pensato per essere il titolo che portava lo stile inconfondibile di BioWare ad un nuovo genere in un modo che avrebbe tenuto i giocatori incollati allo schermo, facendo leva su nuovi contenuti ed esperienze. Invece, è risultato un "pasticcio" e molto di ciò ha a che fare con lo sviluppo problematico del gioco.BioWare ha promesso di ...

Half-Life 2 : Gli sviluppatori di World War Z stavano pensando ad un remake ma Valve ha dato risposta negativa : Sembra proprio che Saber Interactive sia riuscita a fare centro con la pubblicazione del suo World War Z, TPS cooperativo ispirato al famoso film con protagonista Brad Pitt. Come riporta Trusted Reviews, durante una recente intervista il CEO dello studio Matthew Kirch, ha dichiarato che dopo aver lavorato su Halo ed Halo 2 (Master Chief Collection) ha provato a contattare di persona Gabe Newell, per proporre un remake del leggendario Half-Life ...

Gli sviluppatori di Heavy Rain sono al lavoro su un videogioco mobile : Dopo aver pubblicato l'ottimo Detroit: Become Human, sono stati in molti a chiedersi quale sarebbe stato il nuovo progetto dei ragazzi di Quantic Dream. Secondo un annuncio di lavoro scovato online, il loro prossimo progetto sarà un videogioco online.Come riporta il sito francese JeuxVideo, Quantic Dream ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per assumere un Project mobile, la figura avrà il compito di guidare lo sviluppo di un titolo ...

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali daGli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Druidstone : l'ispirato RPG tattico a turni deGli sviluppatori di Legend Of Grimrock è ora disponibile per PC : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che Druidstone: The Secret of the Menhir Forest è finalmente disponibile per PC.Di che gioco si tratta? Ebbene, questo Druidstone è definito come un RPG tattico a turni ed è stato sviluppato dai creatori di Legend Of Grimrock, Ctrl Alt Ninja Ltd.Sulla pagina Steam dedicata, possiamo leggere:Leggi altro...