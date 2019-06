Ciao Darwin 8 venerdì 31 maggio Sara Croce è Madre Natura VIDEO

dituttounpop

(Di sabato 1 giugno 2019)31ecco chi è: è tornataSiamo giunti alla fine di questa edizione di8 e, come da tradizione, non può mancare colei tutto muove,. Questa settimana, in occasione dello specialedi Donatello, a scendere la famosa scalinata è stata, giovane e bella modella di fitness italiana (unicaitaliana di questa edizione).Laaveva già vestito i panni diin occasione dello scontro Davide contro Golia.è una modella di fitness classe ’98 di Garlasco, in provincia di Pavia. Alta 1.77, single, è stata una delle più amate dell’edizione, tant’è che lo stesso Bonolis per introdurla nella puntata speciale annunciò: “Lei l’avete voluta voi e ritorna per voi”. Se inon dovessero partire cliccate qui e qui.8 Terre DesolateDalla ...

DentroDenny : Scoprire che 3\4 di brutti vs belli di Ciao Darwin erano miei amici ed uno di loro ha vinto pure la coppa non ha prezzo - bennyxx9 : MI SENTO OLIMPIA DI CIAO DARWIN - AnnamariaMI85 : RT @AnnamariaMI85: Come fate a trovare difetti in una donna solo perché il vostro uomo la guarda un po' di più? Fate come me, io dico solo… -