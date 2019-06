TelevideoRai101 : Barbagallo: nessuna risposta a proposte -

"Basta togliere ai poveri per dare ai poveri: questo è un comportamento da Robin Hood geneticamente modificato". Così il segretario Uil,, ha espresso la protesta dei pensionati contro il blocco delle rivalutazioni. Il leader Uil non ha parlato di sciopero ma ha confermato che il sindacato è pronto alla mobilitazione:"Non minaccio mai prima del tempo:spero che il governo capisca che i pensionati sono una risorsa. Abbiamo presentato una piattaforma,non abbiamo avuto".Gli organizzatori:sono 100 mila in piazza.(Di sabato 1 giugno 2019)