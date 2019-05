Pd | Delrio | “Salvini è un bullo da bar che promette e quando rientra a casa sta zitto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Salvini? Si preoccupa tutto il giorno di minacciare. Prima minaccia Saviano, poi dice che il problema delle scorte non va affrontato in maniera politica. Ma allora perché minacci Saviano? Quel ‘bacione’ è una provocazione, è una minaccia. Poi lui ci ha abituato alle retromarce. Prima dice che si farà processare, poi scappa anche grazie al M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Graziano, capogruppo Pd alla Camera. E aggiunge: “A me personalmente Salvini sembra più unda bar chee che fa grandi discorsi, poi,, sta. E’ un modo di fare politica che può anche impressionare quelli che stanno al bar, ma,è ora di fare i conti veri, ci si rende conto che il Paese è fermo, gli investimenti sono bloccati, i posti di lavoro ...

