Outer Wilds | l' open world tra esplorazione spaziale e loop temporali è disponibile su

Outer Wilds - recensione : Mobius Digital è uno studio che dal 2013 spinge verso lo sperimentalismo e la creazione di prodotti particolari e tendenti all'assurdo. Finalmente propone un lavoro che in questo riesce benissimo. Non è un caso che Annapurna Interactive (già publisher di Ashen, Flower e What Remains of Edith Finch) abbia sostenuto quello che, in origine, era un progetto universitario di Alex Beachum, poi sviluppatosi in qualcosa di più sotto il vessillo del Team ...

Outer Wilds è in arrivo : l'ispirato gioco di esplorazione spaziale ha una data di uscita : Lo sviluppatore Mobius Digital ha annunciato la data di uscita per il suo prossimo gioco di esplorazione spaziale open world, Outer Wilds. Come segnala VG247.com, il titolo arriverà il prossimo 30 maggio, ovvero la prossima settimana.L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del trailer di lancio, che potete vedere più in basso.In Outer Wilds, i giocatori dovranno risolvere il mistero di un sistema solare intrappolato nel proprio loop ...

Anche Outer Wilds sarà un'esclusiva temporale di Epic Games Store ed i finanziatori non sono per nulla contenti : Il gioco di esplorazione spaziale di Mobius, finanziato attraverso Fig, Outer Wilds, è l'ultimo titolo ad essere stato acquistato da Epic e sarà un'esclusiva temporale.Attraverso un post pubblicato all'interno della pagina della campagna, il team ha dichiarato: "Vediamo di buon occhio la collaborazione tra Annapurna Interactive, XBox ed Epic. Ciò consentirà al nostro studio di continuare per lavorare ed offrire ai fan un gioco di ...