L’invito di George Clooney | “Io e Amal vi aspettiamo a Como”

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un invito valido per due persone a trascorrere del tempo connella loro lussuosa villa a Laglio, sul Lago di Como. E' lo stesso attore a lanciare la proposta a cui si può partecipare online: il pacchetto comprende un pasto a base di prodotti tipici, mentre si possono scattare foto con la coppia famosa: pane, salumi, formaggio e prosecco italiano, splendida vista sul lago e le Alpi e naturalmente un volo per l'Italia e sistemazione in hotel 4 stelle. Un concorso di beneficenza, fatto attraverso la piattaforma Omaze, allo scopo di raccogliere fondi per laFoundation for Justice con cui isi battono contro la violazione dei diritti umani in tutto il mondo.ironizza sulla sua popolarità offuscata dalla moglie: "Ciao sonoe sono qui per invitarti in Italia insieme a mia moglie". Poi il regista lo ferma dicendogli di attenersi ...

