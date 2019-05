Il Corpo dell' Amore | la trasmissione di Rai 3 che ci aiuta a comprender la vita

«Amore mio - ti spupazzerei su tutto il mio Corpo» : gli sms hot della maestra 40enne all'alunno : I messaggi tra il bambino e la maestra, ora indagata dalla procura di Vicenza per molestie, sono in mano agli investigatori che stanno facendo luce sul caso che coinvolge la donna, insegnante 40enne...

Il Corpo dell'Amore - questa sera su Rai 3 la prima puntata : Un nuovo programma per Rai 3 che Vincenzo Spadafora, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha definito come l'insieme di veri e propri "momenti di bellezza" e che Anna Contardi, scrittrice e coordinatrice nazionale dell'Associazione Italiana Persone Down ha raccontato come "un programma utile a raccontare la quotidianità di un disabile alle prese con gli affetti e le esigenze sessuali".Questo e molto altro ...

Il Corpo dell’amore : sesso e disabilità in scena su Rai3. Enrica Bonaccorti voce narrante : Il corpo dell'amore, Rai3 Rai3 affronta in seconda serata un tema coraggioso spesso taciuto per falso pudore: il sess0 in condizioni di disabilità motoria o cognitiva. L’argomento verrà trattato attraverso un docu-film in quattro puntate in onda dal 31 maggio alle 23.10 e intitolato Il corpo dell’amore. Ogni appuntamento avrà al centro una storia e un protagonista alle prese con le gioie e i dolori della libertà sessuale anche ...

Guido Conti - tutti i dubbi da chiarire sul suicidio dell’ex generale : “Si indaghi sulla posizione del Corpo e sulle telefonate” : Le domande della famiglia non sono campate per aria ed è necessario discuterne per capire se le indagini sulla morte dell’ex generale dei carabinieri forestali Guido Conti, trovato senza vita il 17 novembre 2017, debbano essere approfondite o meno. Insomma, se ha ragione la procura di Sulmona nel sostenere che si trattò di un suicidio senz’ombra di dubbio, oppure se ci sono ancora dettagli da chiarire. Per questo il gip del tribunale ...

Enrica Bonaccorti a Blogo : "Il Corpo dell'Amore - un'esperienza positiva. Lo spot sulla malasanità? Ho ricevuto offese e minacce. Mi hanno augurato di non ammalarmi mai..." (Video) : Enrica Bonaccorti è la voce narrante de Il Corpo dell'Amore, il nuovo programma di Rai 3, che andrà in onda a partire dal prossimo 31 maggio, in seconda serata, dedicato alle persone con disabilità, motorie o cognitive, che affrontano le gioie e i dolori della libertà sessuale.In occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, noi di TvBlog abbiamo intervistato Enrica Bonaccorti che, alle dichiarazioni rilasciate in conferenza, ...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano - collega il teso avanti al suo The Biles al Corpo libero! Che show della Reginetta : Simone Biles non smette mai di stupire e si allena costantemente per cercare di migliorarsi ulteriormente, la Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio vuole alzare ulteriormente l’asticella e superare ulteriormente i limiti dell’umano. Dopo aver dominato l’ultimo lustro, diventando la ginnasta più vincente della storia ai Mondiali e collezionando quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, la statunitense ha ...

La tiroide è la vera padrona della nostra salute : i segnali del tuo Corpo che non puoi sottovalutare : Vi sentite depresse, apatiche, soffrite di ansia, tachicardia, non riuscite a rimanere incinta e lamentate sbalzi umore? Fatevi controllare la tiroide, una piccola ghiandola posizionata nella parte anteriore del collo, così importante da essere considerata vitale, perché in sua assenza è impossibil

Sono stati nominati nove nuovi dirigenti dell’area Corporate e Supporto della Rai : Sono stati nominati nove nuovi dirigenti dell’area Corporate e Supporto della Rai: Marcello Giannotti, ex portavoce dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, che andrà a dirigere il settore delle Comunicazioni, Elena Capparelli andrà alla direzione dell’Area Digital, Monica Caccavelli alla direzione Acquisti, Simona

Mucca pazza - eseguita l’autopsia sul Corpo della donna morta a Ravenna : attesa per i risultati : Ci vorranno 60 giorni per conoscere l'esito dell'autopsia condotta sul corpo della donna di 59 anni morta a Ravenna a causa del morbo della Mucca pazza. Le analisi sono state eseguite a Bologna da due anatomopatologi a cui la Pm Monica Gargiulo, titolare dell'inchiesta nella quale risultano indagati 40 medici, ha chiesto massima precauzione.Continua a leggere

Horacio Pagani : “L’ispirazione per le mie auto? Leonardo e il Corpo delle donne” : Quest’anno si celebrano i vent’anni da quando venne svelata al Mondo la prima Pagani Zonda C12, ed è anche il 500° anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci. Sembrano due avvenimenti completamente slegati ma non lo sono affatto, ed è lo stesso patron del marchio, Horacio Pagani, a spiegare perché. In occasione dei Motor1Days che si sono svolti all’Autodromo di Modena, Horacio Pagani si è messo al volante della Zonda n. 6, l’ha condotta fin ...

Rai - tensione in cda tra l’ad Salini e De Biasio (quota Lega) sul caso Fazio. Slitta ancora annuncio delle nomine Corporate : Nessuna nomine corporate durante il consiglio di amministrazione straordinario Rai. Slitta ancora l’annuncio che arriverà comunque prima della presentazione del piano industriale ai dipendenti prevista per lunedì mattina. Il cda era stato convocato a seguito della richiesta di quattro consiglieri per fare chiarezza sul doppio incarico al presidente Marcello Foa: anche in questo caso la questione verrà esaminata solo successivamente dalla ...

Raro leopardo nebuloso ucciso in Malesia : i bracconieri sghignazzano mostrando il Corpo dell’animale [FOTO] : Due persone sono state fotografate sghignazzanti mentre tenevano il corpo di un Raro leopardo nebuloso in Malesia. Le foto, scattate nella città di Tampin, nella parte occidentale del Paese, sono state spudoratamente pubblicate su Facebook. La gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo contiene le immagini che mostrano i due sorridenti mentre sollevano l’animale, mentre ne tengono la testa insanguinata e mentre lo portano sulle ...