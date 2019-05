Alzheimer | sclerosi multipla | ictus | risposte innovative dal convegno ISNVD a Ferrara

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) La pulsatilità dei vasi del collo, sia arteriosi che venosi, come spia fondamentale per individuare con anni di anticipo le persone a rischio di malattie cognitive come demenza e; il ruolo sempre maggiore delle vene extracraniche nella funzione cerebrale, e quindi nelle malattie neurodegenerative come la; quanto tardi è davvero troppo tardi per intervenire in caso di: come esami sempre più raffinati consentano di predire la possibilità di recupero dei pazienti; il contributo dell’angioplastica dilatativa venosa delle giugulari nella terapia della Sindrome di Menière.su questi e altri temi sono state presentate e discusse nel IX– appena concluso a– dell’(International Society Neurovascular Desease – www..org) presieduto dal Prof. Paolo Zamboni (ev. Ordinario di Chirurgia Vascolare ...

