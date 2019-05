Windows 10 May Update | disponibile la build 18362 145 Agg Pubblico

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.145 [Insider] : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.145. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4497935 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Slow e Release Preview. Changelog Addresses an issue that may prevent Custom URI Schemes for Application Protocol handlers from starting the ...

Windows 10 May 2019 Update : avviato il roll-out : Durante la serata di ieri, Microsoft ha ufficialmente avviato il roll-out di May 2019 Update, il settimo grande aggiornamento di Windows 10. Questo significa che adesso anche gli utenti non Insider possono installare la nuova versione dell’OS targato Redmond recandosi in Windows Update o utilizzando il tool Upgrade Assistant senza perdere alcun dato. In alternativa, è possibile effettuare un’installazione pulita e creare supporti di ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.116 : Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.116. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4505057 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Slow e Release Preview. Changelog Addresses an issue that may prevent access to some gov.uk websites that don’t support HTTP Strict Transport ...

Windows 10 May 2019 Update : elenco delle principali novità : Il roll-out di Windows 10 May 2019 Update, identificato come versione 1903, si sta ormai avvicinando e dovrebbe iniziare verso la fine del mese in corso. L’aggiornamento è attualmente testato dai partecipanti al programma Insider nei rami di distribuzione Slow Ring e Release Preview. In questo articolo raccoglieremo brevemente le principali feature che faranno il loro debutto con il nuovo aggiornamento delle funzionalità. Nuovo tema chiaro e ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.113 : Microsoft ha da poche ore rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.113. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4497936 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview. Changelog Provides protections against a new subclass of speculative execution side-channel vulnerabilities, ...

Windows 10 May Update : disponibile la build 18362.86 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con Windows 10 May 2019 Update: si tratta della build 18362.86. Il nuovo aggiornamento è numerato KB4497093 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview. Changelog This Cumulative Update includes the fix for Windows Insiders in the Fast ring who were unable to Update to ...

Windows 10 May Update : disponibile aggiornamento cumulativo : Durante la serata di ieri, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti Insider con a bordo Windows 10 May 2019 Update. Il nuovo aggiornamento, numerato KB4495666, porta alla build 18362.53 ed è disponibile al download per i partecipanti al programma Windows Insider nei canali di distribuzione Fast, Slow e Release Preview. Problema noto After installing this Update (KB4495666), users may experience error “0x800705b4” ...

Windows 10 May 2019 Update : come installarlo subito in versione stabile : Windows 10 May 2019 Update è il nuovo nome dell’aggiornamento atteso per aprile, ora spostato ufficialmente a maggio, verso la fine del mese. Microsoft ha voluto posticipare di un mese l’appuntamento con uno dei due Update dell’anno in corso per assicurarsi della stabilità e dell’assenza di bug, a differenza di (Continua a leggere)L'articolo Windows 10 May 2019 Update: come installarlo subito in versione stabile è stato ...

Windows 10 May update 2019 : download - uscita e novità. I miglioramenti : Windows 10 May update 2019: download, uscita e novità. I miglioramenti Maxi aggiornamento per Windows 10 in arrivo: il rilascio inizierà ad aprile per gli utenti aderenti al programma Insider, mentre per tutti gli utenti sarà disponibile a maggio. Infatti il nuovo update si chiamerà Windows 10 May update, e non “April” come inizialmente previsto. L’aggiornamento sarà molto corposo, ma c’è una buona notizia per chi è stanco degli ...