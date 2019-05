La Juventus 2019 2020 potrebbe avere in formazione anche Pogba e Ramos

BORSA ITALIANA OGGI/ Fca a +10 - 1% - Juventus a -1 - 2% - 27 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale vola Fca. Bene anche Exor. Male invece Juventus

Borsa Italiana oggi/ Stm a -4 - 9% - Juventus a +3 - 6% - 23 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Juventus. Male invece Stm e Saipem e Tenaris

BORSA ITALIANA OGGI/ Saipem a -3 - 7% - Juventus a +3% - 23 maggio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI si muove in rosso. Sul listino principale bene Juventus. Male invece Saipem e Tenaris

Borsa Italiana oggi/ Juventus a +6 - 1% - Bper a -2 - 3% - 22 maggio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale bene Unipol e Juventus. Male invece Bper e Banco Bpm

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Allegri - addio alla Juventus - 17 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' ufficiale l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Lo ha comunicato quest'oggi la società, 17 maggio 2019,

Acquisti Juventus 2019/2020 : 5 nuovi arrivi - saranno 6 le cessioni : Acquisti Juventus 2019 2020- La Juventus si prepara a cambiare faccia in vista della prossima stagione. Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, i bianconeri potrebbero decidere di mettere in atto una vera e propria rivoluzione. In difesa dirà addio Barzagli, uil quale appenderà le scarpette al chiodo. Quasi certo anche l’addio di Caceres, […] More

Juventus 2019/2020 : ecco come cambieranno i bianconeri - nuovo modulo? : Juventus 2019 2020- Finale di campionato da vivere senza particolari emozioni e poi via con il calciomercato. La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’estate. Paratici piomberà con forte decisione sia su diversi obiettivi difensivi, sia a centrocampo e attacco. Nascerà una nuova Juventus in tutti i settori del campo. […] More

Maglia portiere Juventus 2019/2020 : nuovo look - rivoluzione totale -FOTO- : Maglia portiere Juventus 2019 2020- Secondo quanto riportato da un tweet de “La Maglia bianconera”, la nuova Maglia da portiere per la stagione 2019/2020 subirà dei leggeri cambiamenti. Spazio a delle righe biancastre su Maglia nera. Un nuovo look che Szczensy , Perin e Pinsoglio indosseranno nel corso della prossima stagione. Ciò che balza al’occhio […] More

Juventus - Intermonte vede il 2019 in rosso di 50 milioni : La Juventus chiuderà l’esercizio fiscale 2018-2019 con ricavi pari a 585 milioni in rialzo del 16% dai 505 dell’anno 2017-2018, ma con una perdita attorno a 50 milioni di euro, in peggioramento dal rosso di 19,2 milioni dell’anno scorso. È quanto stima Intermonte, come riportato dall’agenzia Radiocor, nel quale ha raccomandato un rating di ‘Neutral’ […] L'articolo Juventus, Intermonte vede il 2019 in ...

Juventus 2019-2020 - arriva Conte? Ecco come cambierebbero i bianconeri : Juventus 2019 2020- Un susseguirsi di conferme e smentite, un incalzare di notizie e indiscrezioni. Antonio Conte resta un nome caldo per il futuro della panchina della Juventus. Nei prossimi giorni, come detto e ripetuto, ci sarà il definitivo e decisivo summit di mercato tra Agnelli e Allegri, il quale sancirà ufficialmente il futuro della […] More

Juventus probabile formazione 2019/2020 : nasce la nuova Juve : Juventus probabile formazione 2019 2020 – La nuova Juventus sta prendendo forma. Anche se il calciomercato estivo prenderà il via ufficialmente il 1° luglio, Fabio Paratici è già al lavoro da settimane. L’unica ufficialità fin qui giunta è quella del centrocampista Aaron Ramsey, che arriverà dall’Arsenal a parametro zero. Si attende, inoltre, quella di Cristian Romero, che […] More

Juventus 2019 2020 : acquisti - cessioni e obiettivi del mercato bianconero : Juventus 2019 2020- Stagione pronta ad andare in archivio con la Juventus Campione d’italia pronta a concentrarsi già in vista del prossimo mercato. Come detto e ripetuto, i bianconeri punteranno con forte irruenza su un centrale difensivo. Non è escluso che i difensori possano essere addirittura due. Giusto procedere per ordine: qualora la Juventus decida […] More

Maglia Juventus 2019/2020 - look ufficiale : in Cina è già in vendita -FOTO- : Maglia Juventus 2019 2020- Nuovo look e via alla vendita della nuova Maglia della Juventus. Una scelta che ha fatto discutere in maniera esagerata diversi tifosi, soprattutto quelli più tradizionalisti. Un addio alle strisce in maniera netta e decisa e spazio solamente ad una doppia banda bianca e nera. Una doppia banda intervallata solamente da […] More

Acquisti Juventus 2019/2020 : Ramsey il primo tassello - ecco chi arriverà : Acquisti Juventus 2019 2020- Una stagione pronta ad andare in archivio e una nuova annata già da programmare in vista del prossimo futuro. La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista della prossima sessione di mercato estivo. L’arrivo ufficiale di Ramsey arricchirà il centrocampo bianconero di qualità, esperienza e di inserimenti […] More