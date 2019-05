Futuro nero per Abercrombie Tonfo in Borsa e addio a Milano

Milan - Romagnoli lancia messaggi sui social : il capitano rossonero fa chiarezza sul suo Futuro [FOTO] : Il difensore del Milan ha commentato su Instagram l’esito della stagione, salutando la squadra e dandogli appuntamento a luglio Alessio Romagnoli ingoia il boccone amaro per la mancata qualificazione in Champions League e riparte dalla prossima stagione, confermando di voler rimanere in rossonero. Il capitano della formazione guidata da Gattuso ha incassato il duro colpo arrivato ieri sera, concentrandosi immediatamente sul ...

Esonero Allegri - i nomi per il Futuro : da Pochettino a Inzaghi - fino a Deschamps : Esonero Allegri – Alla fine non è servito nemmeno il terzo incontro per decidere il futuro della guida tecnica della Juventus. Massimiliano Allegri siederà sulla panchina dei bianconeri per le ultime due gare di campionato, poi lascerà Torino con in tasca 5 scudetti, 4 coppe Italia e 2 supercoppe Italiane. Dopo la riunione fiume di […] L'articolo Esonero Allegri, i nomi per il futuro: da Pochettino a Inzaghi, fino a Deschamps ...

Milan - senti Andrè Silva : “io finto infortunato? Ecco la verità! E sul Futuro in rossonero…” : L’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra destinata a concludersi in maniera poco positiva: tanti alti e bassi e le accuse di fingere un infortunio per non giocare. Il portoghese respinge le accuse e pensa al ritorno al Milan Con una giornata al termine della Liga spagnola, l’avventura di Andrè Silva al Siviglia sembra essere destinata a concludersi in maniera tutt’altro che positiva. Dopo il grande impatto iniziale, ...

Juventus - niente faccia a faccia Allegri-Agnelli : il Futuro dell’allenatore bianconero resta un rebus : Il tanto atteso faccia a faccia tra Allegri e Agnelli per stabilire il futuro dell’allenatore della Juventus non è avvenuto Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora in bilico. Dopo aver mancato l’appuntamento con la Champions League la società si sta interrogando in merito a se proseguire o meno con il tecnico livornese. Il tanto atteso faccia a faccia non è avvenuto nemmeno quest’oggi. Andrea Agnelli era a Milano, in ...

Juventus - l'incontro tra Agnelli e Allegri : si discute il Futuro bianconero : Zaino in spalla per Andrea Agnelli: dentro ci sono i temi legati alla riforma della Champions in discussione nell'assemblea delle leghe europee a Madrid, dove nei piani del presidente la Juve sarebbe ...

Milan - la preoccupazione di Scaroni per il Futuro del club rossonero : “Ho visto la partita ieri, il Milan non gioca a buoni livello da un paio di mesi. C’e’ un calo di forma, l’obiettivo della Champions si e’ allontanato anche se non abbassiamo le braccia”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni, dopo la debacle del club rossonero contro il Torino. “Le voci su un possibile esonero di Gattuso? Sui temi sportivi ho un amministratore delegato ...

Juventus - dalla Croazia : dubbi sul Futuro di Mandzukic in bianconero - la punta se la ride : La disfatta in Champions League pesa ancora moltissimo in casa Juventus nonostante il successo in Serie A. Una delle motivazioni che evidentemente hanno pesato nella competizione europea sono gli infortuni nel momento topico della stagione: le defezioni dei vari Chiellini, Douglas Costa e di Mandzukic hanno tolto ad Allegri le alternative per poter cambiare il match in gara in corso nel ritorno all'Allianz Stadium, per di più anche l'infortunio ...

Juventus - il Futuro di Cristiano Ronaldo e Allegri : chi arriva in bianconero : 'Io l' avevo detto che l' Ajax è un bello squadrone', 'io lo sapevo', 'io, io, io'. Ma in realtà cerchi tracce scritte e tutti, o quasi, avevano puntato sul passaggio di turno della Juve perché 'gli ...

Juventus - Agnelli riparte da… Allegri : il presidente bianconero svela il Futuro dell’allenatore : L’eliminazione ai quarti di finale di Champions League non costerà cara ad Allegri, che rimarrà allenatore della Juventus anche l’anno prossimo Una serata difficile da mandare giù, la Juventus saluta la Champions League dopo una sconfitta terribile, arrivata contro un Ajax davvero fenomenale. I ragazzi di Ten Hag annichiliscono lo Stadium, eliminando dopo il Real Madrid un’altra delle favorite alla vittoria ...

Milan - Gattuso boom sul suo Futuro : le parole del tecnico rossonero : Milan, Gennaro Gattuso ha parlato del presunto contatto con Totti e del suo futuro in rossonero durante la conferenza odierna “Ho apprezzato molto le parole di Maldini di ieri. Ho ancora due anni di contratto. Il mio obiettivo è tornare in Champions, il resto sono chiacchiere da bar“. Così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, sul suo futuro alla vigilia della sfida con la Lazio, se non dovesse entrare in Champions League. ...

Gli arbitri? Giovani e scarsi. Perché il Futuro sarà nero : Serie A - cosa ci aspetta : Se i Giovani calciatori di talento vanno difesi, questo concetto deve valere anche per gli arbitri. Lo sostiene Nicola Rizzoli, allenatore in crisi della squadra di fischietti della Serie A. L' ennesima domenica da incubo tra polemiche, errori e dubbie revisioni al Var riapre il dibattito sulla qual