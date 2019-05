Trono di spade | l' attore che interpreta Jon Snow ricoverato per stress e abuso di alcol

Blastingnews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'britannico Kit Harington, cheJonnella serie tv fantasy Ildi, non ha retto alla fine della saga televisiva dopo otto stagioni e si è volontariamentein una clinica di lusso pered eccesso di. A riferirlo sono alcune persone vicine ad alcuni media americani che hanno riferito come l'non abbia retto alla fine della serie. In particolare, questo quanto rivelato da alcune fonti a Page Six: "La fine dello show televisivo lo ha colpito molto duramente". Il 32ennebritannico è stato oltre un mesenella lussuosissima clinica Prive-Swiss in Connecticut alla modica cifra di circa 120 mila dollari al mese. Non che siano un problema per unche è arrivato a guadagnare fino a 500 mila euro per ogni singolo episodio. Inoltre, altra cosa da aggiungere è che in tutto questo percorso riabilitativo non gli è mai ...

repubblica : Il Jon Snow di Trono di Spade in rehab per stress e abuso di alcool - GiusyNapoli82 : RT @TenaceMente_com: #KitHarington ricoverato in rehab per stress e abuso di alcool: - TenaceMente_com : #KitHarington ricoverato in rehab per stress e abuso di alcool: -