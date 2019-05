Salvini | solidarietà a Raggi | mio impegno a non dare tregua a clan

romadailynews

(Di mercoledì 29 maggio 2019) ROMA. SOLIDARIETA’ DI: NONMOAIRoma – “Solidarieta’ a Virginia, minacciata da delinquenti che meritano galera e tolleranza zero. Essere sgraditi ai Casamonica e’ una medaglia: il mio, da ministro dell’Interno, e’ quello di nonai”. Lo dice Matteo, commentando le minacce subi’te dal sindaco di Roma. L'articolo, mioa nonproviene da RomaDailyNews.

marcofurfaro : Quindi a #Genova 30 rigurgiti di #Casapound possono manifestare il loro odio e il loro abominevole credo e la poliz… - matteosalvinimi : #Salvini: preoccupazione per quanto accaduto a Lione e solidarietà agli amici francesi. In Italia in questo momento… - Fontana3Lorenzo : Solidarietà a @matteosalvinimi. Non c'è minaccia che potrà scalfire la forza delle idee e il tuo coraggio! -