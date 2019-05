Salva-Roma | i timori della Raggi | «Ora rischiamo»

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la Salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Incendio Roma - si Salva nudo sul cornicione/ Video choc - aveva appiccato lui il fuoco : Incendio in appartamento a Roma: ragazzo seminudo sdraiato su cornicione si salva dal rogo che aveva appiccato lui. Il Video choc e il salvataggio

Roma - palazzo va a fuoco e il ragazzo è costretto a rifugiarsi sul cornicione : il Salvataggio è da brividi. Le immagini : Un palazzo, nel quartiere Appio Tuscolano, a Roma, è andato in fiamme probabilmente per un cortocircuito nella cucina di una appartamento al terzo piano. L’edificio è stato fatto evacuare ma l’inquilino, non riuscendo a scappare, è stato costretto a rifugiarsi sul cornicione per diversi, interminabili minuti. Nel video, realizzato da Stefano Miceli che gestisce la pagina Facebook Roma Pulita! (dove è stato diffuso), si vede il ...

Cartello choc su aborto a Roma - Brandi (Pro Vita) : “Abbiamo ricordato a Greta che vanno Salvati anche i cuccioli d’uomo” : “Greta Thunberg vuole salvare il pianeta. Noi le ricordiamo che bisogna salvare non solo le piante e gli animali, ma anche i cuccioli d’uomo“. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), il presidente dell’associazione Pro Vita, Toni Brandi, difende il maxi Cartellone di 250 metri quadrati affisso sulla facciata di un palazzo a Roma, sulla Tiburtina. Il manifesto choc contiene una dedica alla giovanissima attivista ...

"Cara Greta - se vuoi Salvare il pianeta - salviamo i cuccioli d’uomo". A Roma il manifesto anti-abortista : “A Roma in via Tiburtina, è stato affisso il più grande manifesto pro life d’Italia (250 metri quadri), che ha come protagonista Michelino a 11 settimane dal concepimento e lo slogan: ’Cara Greta se vuoi salvare il pianeta, salviamo i cuccioli d’uomo. #Scelgolavita”.Lo annunciano l’associazione Pro Vita e Famiglia, autori del cartellone choc, sottolineando come l’affissione arrivi ...

Incendio a Centocelle - tifoso della Roma Salva vite. Totti : 'Sei formidabile' : Spero ora stiano tutti bene', le sue parole a Centro Suono Sport. Una storia a lieto fine che ha colpito anche Francesco Totti , l'ex numero 10 ha inviato un video ringraziamento direttamente a ...

Romanista si lancia tra le fiamme per Salvare vite. Totti : 'Sei formidabile!' : ROMA - Gli eroi esistono. Daniele è uno di questi e anche senza super poteri ha sfidato le fiamme nell'incendio di tre giorni fa che ha devastato una palazzina di Centocelle , salvando quattro persone ...

Ragazzo eroe due volte : dopo un suicida Salva anziani da incendio a Roma : Riccardo Zaccaro, 22 anni, ha portato fuori un anziano dall'appartamento in fiamme poco prima che scoppiassero le bombole di ossigeno. Due anni fa aveva preso per un braccio una uomo che stava ...

Roma - Riccardo 22enne eroe seriale : dopo il suicida - Salva un anziano dal rogo : 'Riccà sei un eroe, io al posto tuo vedendo le fiamme, sarei fuggito'. Un vicino di casa glielo ripete sull'uscio del portone in via Alfredo Fusco, alla Balduina, quartiere a nord di Roma. E lui, ...

Roma : Salvate il soldato Zaniolo - per favore : C'era tanta pressione, prima del fischio d'avvio di Mazzoleni, sulle coscienze dei giocatori della Roma. Colpa, o merito?, dell'Atalanta, vittoriosa poche ore prima in casa della Lazio e saldamente ...

Grandi manovre sul Salva-Roma : ora la Lega può finire nell'angolo : Il M5S con il viceministro all'Economia Laura Castelli aveva l'intenzione di chiudere nel 2021 la struttura commissariale spostando una parte di mutui sullo Stato, ma senza oneri aggiuntivi per gli ...

Grandi manovre sul Salva-Roma : ora la Lega può finire nell'angolo : Il M5S con il viceministro all'Economia Laura Castelli aveva l'intenzione di chiudere nel 2021 la struttura commissariale spostando una parte di mutui sullo Stato, ma senza oneri aggiuntivi per gli ...

Decreto crescita : così può cambiare tra nuova rottamazione - Salva Roma e tutele ai rider : Il provvedimento - in aula a Montecitorio dalla prima settimana di giugno - potrebbe incamerare misure di peso come la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle fortemente voluta dalla Lega, ma anche modifiche alle norme salva Roma, questa volta su spinta dei Cinque Stelle. ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che la Lega ha sventato la cosiddetta ‘Salva-Roma’ o ‘Salva-Raggi’? : E’ vero, come dice Matteo Salvini, che la Lega ha sventato una rapina ai danni di noi cittadini chiamata “Salva Roma” o “Salva Raggi”? E’ vero, come dice sempre Salvini, che il sottosegretario Armando Siri non si deve dimettere fino a quando la magistratura non avrà chiuso la sua inchiesta per presunta corruzione? E’ vero che Radio Radicale rischia di essere uccisa perché è una radio scomoda e quindi ...