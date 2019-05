Paul Gascoigne | tra genio e sregolatezza

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ci sono giocatori che con tanto lavoro e dedizione, riescono a raggiungere obiettivi importanti, come ad esempio nel caso di Cristiano Ronaldo, che da oramai anni, si allena ogni giorno, senza mai saltare un allenamento. Ce ne sono poi altri, con più talento del normale, e che posso letteralmente fare ciò che vogliono, passando da un eccesso all’altro. Il simbolo di tale categoria è ovviamente, che oggi compie 52 anni. Tutti segnati da una vita di eccessi.Un George Best senza cervelloNato a Gateshead, nella contea di Tyne and Wear il 27 maggio 1967,proviene da una famiglia di lavoratori: suo padre era un manovale, mentre la madre lavorava in fabbrica. Il suo primo contatto con il mondo del pallone avviene a scuola, nella squadra giovanile di Gateshead, dove alcuni talent scout lo notano, ma senza convincersi del tutto del suo talento; è spesso ...

