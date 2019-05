Molestano figlia di un malavitoso del clan Spada | il padre li accoltella | muore 19enne

Molestano la figlia in strada e lui li rimprovera - papà ucciso a coltellate : Un padre di 51 anni ha pagato con la vita la scelta di tornare indietro e pretendere le scuse da un gruppo di giovani che aveva molestato verbalmente la figlia in strada in sua presenza. Contro il 51enne si sarebbero scagliate almeno quattro persone che lo hanno ucciso a coltellate.