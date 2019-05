Italiani con la valigia | esodo di laureati in fuga da un' Italia sempre più povera

Salvini di nuovo contro Fazio : "Su Raidue? Sempre gli Italiani pagano". Critiche anche al Tg1 : Fazio, Sempre Fazio, solo Fazio. L’ossessione di Matteo Salvini non trova tregua nemmeno ora che il conduttore di Che tempo che fa sembra indirizzato verso Raidue. “Ma Sempre gli italiani pagano...”, commenta il leader leghista a Quarta Repubblica, stuzzicato sull’argomento.Fresco di trionfo elettorale, il ministro dell’Interno viene interpellato da Nicola Porro in merito all’addio di Rino Gattuso al Milan. “Ha rinunciato a 11 milioni di ...

Nations League - Olanda : tre ‘Italiani’ convocati : L’Olanda si prepara per la final four della Nations League, sono tre gli ‘italiani’ convocati: il difensore dell’Inter De Vrij e gli atalantini Hateboer e De Roon nella lista dei 23 di Ronald Koeman, semifinale il 6 giugno contro l’Inghilterra a Guimaraes, questa la lista: Portieri: Cillessen (Barcellona), Bizot (AZ Alkmaar) e Vermeer (Feyenoord). Difensori: Van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake’ ...

Estate 2019 : per oltre due terzi degli Italiani vacanza è sinonimo di mare. Sicilia ed Emilia-Romagna le preferite secondo momondo : Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it, secondo cui nel 2019 il 68% degli abitanti del Bel Paese opterà per una vacanza in una località marittima. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per ispirare quanti sono ancora indecisi, momondo ha analizzato i propri dati e interrogato gli italiani su ciò che cercano quando si parla di ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Nove Mesto : Mathieu Van der Poel continua a stupire. Italiani in netta rimonta : La Vaysocina Arena di Nove Mesto ha assistito all’ennesima impresa di Mathieu Van Der Poel. Dopo la sua seconda vittoria in Coppa del Mondo nello short track, il campione olandese ha fatto sua anche la prova regina di ieri confermandosi sempre più leader del massimo circuito di Mountain-bike. Sorride anche il campione del Mondo Nino Schurter, secondo a 19″ dal portacolori della Corendon-Circus dopo una corsa a due super scatenata. Lo ...

UE : entro venerdì arriva la lettera sui conti Italiani. Salvini : “Non mi impicco ai parametri” : Durante la sua conferenza stampa di oggi il vicepremier Matteo Salvini ha confermato che entro questa settimana arriverà una lettera della Commissione Ue sui conti dell’Italia e ha anticipato:“So che da Parte della Commissione Ue è in arrivo una lettera sull'economia italiana. Gli italiani hanno dato mandato a me e al governo di ridiscutere, pacatamente, i parametri che hanno portato a un livello di precarietà senza precedenti”Si tratta di un ...

Gli Italiani all'estero votano Pd. Lega secondo partito : L'Italia vista dall'estero non coincide con l'Italia vista da dentro. Almeno alle elezioni europee. Se infatti all'interno dei confini la Lega è stato il primo partito alle urne – ottenendo oltre nove milioni di voti, ossia il 34,3 per cento – ben diverse sono state le scelte degli italiani che hann

Papa Francesco contro il motto “Prima gli Italiani” : “I cristiani dicono ‘Prima gli ultimi'” : Per Bergoglio il trattamento riservato ai migranti sempre più spesso "rappresenta un campanello di allarme che avvisa del declino morale a cui si va incontro se si continua a concedere terreno alla cultura dello scarto".Continua a leggere

Europee - parla Salvini : «Lega prima a Riace e Lampedusa - Italiani vogliono immigrazione controllata». E ringrazia i religiosi : Dopo il grande risultato della Lega alle Europee, Matteo Salvini ha tenuto una conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio: «A Riace e Lampedusa la Lega è primo...

Roland Garros 2019 - analisi tabellone Roger Federer. Ritorno tra gli Italiani e con Tsitsipas all’orizzonte per lo svizzero : In mezzo agli italiani, aspettando il possibile quarto contro Stefanos Tsitsipas. Si può riassumere così il Ritorno al Roland Garros di Roger Federer. Il campione svizzero non gioca sulla terra rossa parigina dal 2015, ma non sarà un rientro semplice per il nativo di Basilea, visto che il sorteggio non gli ha certamente garantito un tabellone semplice. Sulla carta Federer potrebbe anche affrontare un mini campionato italiano nei primi turni. Il ...

Sondaggi Swg : Alitalia - Italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera : Sondaggi Swg: Alitalia, italiani preferiscono vendita ad una compagnia estera La vendita di Alitalia è ancora sul tavolo del Mise. L’ultima proroga scade il prossimo 15 giugno, abbondantemente dopo le elezioni europee. Eppure un’intesa sul futuro della compagnia di bandiera ancora non si vede. Sondaggi Swg: vendita Alitalia, Toto si sfila All’appello manca infatti sempre quel 40% della futura compagine societaria. ...

Le malattie croniche colpiscono il 40% degli Italiani : Ogni anno, nel nostro Paese, la spesa per le malattie croniche (ad esempio tumori, diabete, asma) raggiunge quasi 67 miliardi di euro. Queste patologie colpiscono il 40% della popolazione (24 milioni di italiani) e sono in costante crescita.1 Per la prima volta, i pazienti entrano di diritto nelle decisioni che riguardano la sostenibilità del sistema sanitario e l’accesso ai nuovi farmaci. La svolta è rappresentata dalla legge di Riforma del ...

Io no spic inglish. I candidati Italiani alle Europee hanno un problema con l'inglese : Un’azienda non assumerebbe mai una persona che sa parlare solamente l’italiano per contrattare con i fornitori stranieri. I partiti italiani invece non considerano la conoscenza delle lingue straniere, e soprattutto dell’inglese, un prerequisito per i candidati al Parlamento europeo: solo 1 su 3 con

Nations League - i convocati del Portogallo : ci sono tre “Italiani” : Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la final four della Nations League in programma dal 5 al 9 giugno. I campioni d’Europa in carica affronteranno la Svizzera il 5 giugno a Oporto, mentre l’altra semifinale sarà tra Olanda e Inghilterra il 6 a Guimaraes. Tra i convocati ci sono tre calciatori che giocano in Serie A: Ronaldo, Cancelo e Mario Rui. Ecco la ...