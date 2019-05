Giochi in Puglia | Fisascat | ok emendamento su distanze

liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Bari, 29 mag. (AdnKronos) - "Per noi il distanziometro non serve a combattere il problema della ludopatia, perché con gli smartphone si può giocare dovunque e in qualsiasi momento ma a noi, come organizzazioni sindacali, la proposta diche riduce leda 500 metri a 250 tutto somm

fisco24_info : Giochi in Puglia, 'ok emendamento su distanze' : Il segretario generale del sindacato Arcadio : 'ma solo per nuove… - Le_Valentinois7 : New post: 'Giochi in Puglia, 'ok emendamento su distanze' ' - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Giochi in #Puglia, fumata nera in Consiglio regionale. Nuova protesta dei lavoratori il 5 g… -