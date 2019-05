Fumo su linea bus 119 a via del Corso | non si registrano feriti

romadailynews

A Roma "per ragioni da accertare, stamattina intorno alle 7.30 su una vettura della 119 in servizio lungo via del e' fuoriuscito del all'interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. A scopo precauzionale, sono stati fatti scendere i passeggeri, per i quali non c'e' stato alcun problema, ed e' stato attivato l'estintore automatico, ma non e' stato riscontrato alcun principio di incendio. Sono stati allertati anche i Vigili del fuoco, che sono intervenuti". Cosi' l'Atac in una nota.

