All’esame per la patente con l’auricolare! Ma gli resta incastrato nell’orecchio

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Voleva superare l'esame per laimbrogliando e, a tal fine, si era infilato un auricolare nell'orecchio per ricevere le risposte esatte. Purtroppo per lui, è stato scoperto. E ciò che è più grave, l'apparecchio gli è rimastodentro lo stesso orecchio. L'uomo, 44enne indiano, è stato trasportato d'urgenza dalla polizia stradale di Firenze all'ospedale di Careggi, quindi denunciato per truffa. I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri nei locali della Motorizzazione Civile fiorentina.