Attenzione agli energy drink, anomalie al cuore e aumento della pressione

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Gli scienziati hanno analizzato gli effetti collaterali deglie hanno scoperto che quantità specifiche possono incrementare il rischio di problemi al, con anomali al battito cardiaco pericolose per la salute. Gli scienziati hanno chiesto la collaborazione a 34 volontari in salute tra i 18 e i 40 anni e hanno chiesto loro di bere 950 millilitri didi due marchi in commercio che contengono caffeina e unplacebo, nell'arco di tre giorni diversi. Ai partecipanti è stato chiesto di consumare le bevande in 60 minuti.I dati raccolti hanno dimostrato che effettivamente il consumo di questi, nell'ambito delle quantità e delle tempistiche di consumo, influenzava l'intervallo QT, cioè il tempo necessario al ventricolo nelper prepararsi a generare un nuovo battito. Se questo intervallo è troppo breve o troppo lungo, si possono provocarenel battito cardiaco. "Abbiamo trovato un'associazione tra il consumo di bevande energetiche e i cambiamenti negli intervalli QT e laarteriosa che non possono essere attribuiti alla caffeina" spiegano gli scienziati che concludono "Abbiamo urgentemente bisogno di investigare il particolare ingrediente o la combinazione di ingredienti in diversi tipi di bevande energetiche che potrebbero spiegare i risultati osservati dalla nostra prova clinica".