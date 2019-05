Ufficiale | Leonardo si dimette dal Milan

Uomo vitruviano - Louvre vuole l'opera di Leonardo. Mibac : 'Allo studio possibili scambi - ma non c'è richiesta Ufficiale' : ... la direttrice Paola Marini e il comitato scientifico, dove siede anche Vittorio Sgarbi , hanno accolto le richieste francesi per alcuni disegni, ma non per l'Uomo vitruviano , simbolo nel mondo di ...