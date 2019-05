Milano Toglie la corrente ai treni della metro | “guidato da un essere superiore”

Milano - arrestato il padre del bimbo di due anni ucciso : "Lo ha picchiato fino a togliergli il respiro" : Ha confessato Aliza Hrustic, il 25enne arrestato a Milano per aver ucciso suo figlio di due anni la scorsa notte. Come ha ammesso al capo della Squadra Mobile, Lorenzo Bucossi, Hrustic ha detto che non riusciva a dormire e ha picchiato a morte il bambino "in preda a un raptus, a un momento di rabbia