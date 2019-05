Le mani sul capo di un padre che ha perso tre figli | l’ennesimo volto del dolore della

La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani del Regno Unito ha aperto un’indagine sull’antisemitismo nel Partito Laburista : La Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani (EHCR) del Regno Unito ha aperto un’indagine formale per stabilire se all’interno del Partito Laburista siano state discriminate persone perché ebree. Negli ultimi anni c’erano state diverse accuse contro il Partito e

Superbike – Al via domani due giornate di test sul circuito di Misano : Comincia il countdown in vista del Pata Riviera di Rimini Round dal 21 al 23 giugno al Simoncelli. Ai test ingresso a 5 euro, gratuito per i residenti a Misano Adriatico Due giorni di test per i team del WorldSBK sono in programma da domani a Misano World Circuit, col mondiale motociclistico per derivate che si prepara al Simoncelli in vista del Pata Riviera di Rimini Round, dal 21 al 23 giugno 2019. In pista i piloti protagonisti del ...

Allerta meteo : forte maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Europee - a giorni la bomba sul governo : "Decide Salvini - la mia vita nelle sue mani". Rixi sfida Di Maio : Dopo il trionfo della Lega alle Europee, molti commentatori guardano già al big bang del governo. La data è il 30 maggio quando il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, leghista, potrebbe venire condannato per le "spese pazze" in Regione Liguria creando un nuovo caso Siri nella maggioranza

Salvini ad Affari : "Salveremo e cambieremo l'Europa!" E sul governo lascia il cerino nelle mani di Di Maio : "Grazie al voto degli italiani, proveremo a salvare e cambiare l'Europa!". Il leader della Lega Matteo Salvini si è ricordato del suo vecchio amore, Affaritaliani.it, e ha scelto il nostro quotidiano online per il primo commento dopo il successo del Carroccio alle elezioni europee Segui su Affaritaliani.it

Europee - Romania al voto anche sul referendum anticorruzione : superato il quorum del 30% : Fino a giugno detiene la la presidenza semestrale del Consiglio Ue, ma è anche sorvegliata speciale della Commissione europea. La Romania non è chiamata alle urne soltanto per eleggere i suoi europarlamentari, ma anche per votare un referendum consultivo su due quesiti relativi all’amnistia e grazia per reati di corruzione e alle ordinanze di urgenza per reati penali. Un referendum fortemente voluto dal presidente Klaus Iohannis, che è risultato ...

Europee - la Romania vota anche referendum anticorruzione : la consultazione supera il quorum del 30% : Fino a giugno detiene la la presidenza semestrale del Consiglio Ue, ma è anche sorvegliata speciale della Commissione europea. La Romania non è chiamata alle urne soltanto per eleggere i suoi europarlamentari, ma anche per votare un referendum consultivo su due quesiti relativi all’amnistia e grazia per reati di corruzione e alle ordinanze di urgenza per reati penali. Un referendum fortemente voluto dal presidente Klaus Iohannis, che è risultato ...

Una Vita - trame : Blanca manipolata da Ursula chiude la storia con Diego : Le vicende di Una Vita continueranno ad appassionare i telespettatori italiani. Nelle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Ursula approfitterà dell'arrivo di Cristina ad Acacias 38 per infondere in Blanca dei sensi di colpa talmente gravi da prendere le distanze da Diego. Una Vita: Ursula rapisce suo nipote, arriva Cristina ad Acacias 38 Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime ...

Meteo Protezione Civile domani : intenso maltempo sull'Italia : La persistenza di una bassa pressione, con minimo barico posizionato sul Tirreno, determinerà nella giornata di Lunedì ancora diffuso maltempo sull'Italia. Prevista un'allerta Meteo gialla su...

ELEZIONI EUROPEE 2019 ESTERO/ Diretta risultati : alta affluenza in Germania : risultati ELEZIONI EUROPEE 2019, Diretta live del voto all'ESTERO: Francia, Germania, Spagna, Ungheria. affluenza in crescita nel principale Paese dell'Ue

Milano - Salvini al seggio : “Mi interessa l’Europa - in Italia non cambia nulla”. Poi avverte il M5s : “Da domani stop insulti” : “Questa è un certezza, che da domani tutti la smettano di attaccare, insultare, criticare e si lavori rispettando il lavoro degli altri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini dopo aver votato per le europee a Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se dopo la tornata elettorale si augura che nel governo si torni d’amore e d’accordo. Elezioni 2019 | Di ...

Elezioni Europee 2019 diretta risultati estero/ Affluenza cresce in Francia e Romania : Elezioni Europee 2019 estero, risultati in diretta live ed exit poll: Affluenza cresce in Francia e Romania. Germania, Spagna, Ungheria, Polonia al voto.

Il Bayern Monaco si aggiudica la Coppa di Germania : l’esultanza di Lewandowski è… hot [FOTO] : Serata bollente con Lewandowski: l’esultanza dopo la doppietta in Coppa di Germania è hot Serata emozionante per il Bayern Monaco: dopo la vittoria in Bundesliga il team guidato da Kovac si è aggiudicato oggi la Coppa di Germania. Un successo spettacolare nella sfida contro il Lipsia, battuto 3-0 grazie alla doppietta di Lewandowski e alla rete di Coman. Il calciatore polacco è stato protagonista di un’esultanza euforica, ...

Bologna-Napoli - Mihajlovic sul futuro : “domani parlerò con la società…” : “Prendere una squadra con un piede e trequarti in Serie B e salvarsi alla penultima giornata con la possibilità di arrivare decimi è un capolavoro. Merito ai ragazzi che ci hanno creduto sempre, siam stati fortunati in qualche risultato all’inizio che ci hanno dato fiducia”. Sono le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, commenta ai microfoni di Sky la salvezza e la vittoria contro il Napoli di ...