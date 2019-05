La Gazzetta conferma | oggi potrebbe arrivare l’annuncio dell’acquisto di Di Lorenzo

ilnapolista

(Di martedì 28 maggio 2019) Ladello Sportla notizia data già ieri sera da Sportitalia. Giovanni Disembrerebbe essere il primo acquisto del Napoli sul mercato estivo e la notizia ufficialegià in giornata. L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 10 milioni di euro che il club di Fabrizio Corsi riceverà per cedere il calciatore 25enne alla squadra di Ancelotti. Una trattativa già conclusa la settimana scorsa ma per la cui ufficializzazione i due club hanno voluto aspettare la fine del campionato. Domani Disarà sottoposto alle visite mediche di prassi. L'articolo Lal’annuncio dell’acquisto di DiilNapolista.

