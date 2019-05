Intel Core i9-9900KS è una velocissima CPU con tutti gli 8 core che possono raggiungere i

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Computex 2019 è ovviamente l'occasione per parecchi annunci di peso da parte dei grandi attori del panorama tech e, tra i giganti del settore, anchesta presentando diversi prodotti di punta. Dopo le CPU Ice Lake a 10nm in grado di far girare i giochi in 1080p con le schede video integrate, torniamo sull'argomento CPU con quella che è sostanzialmente un'edizione speciale.Come riportato da Engadget,ha presentato l'i9-, in sostanza un'edizione speciale che è un upgrade della CPU di fascia alta 9900K. Ma cos'ha effettivamente di speciale questa edizione? Il miglioramento principale è la capacità dila velocità di 5GHz pergli ottoinvece di uno solo.Anche la velocità base è stata migliorata dato che si passa da 3,6 GHz a 4 GHz.Leggi altro...

