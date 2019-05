Il post offensivo di Pillon su Zucconi | Prego perché si salvi l' anima

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) “per lui perché, al di là delle inutili e faziosi di Repubblica, sil’”. Ha fatto indignare e discutere il pensiero del senatore Simonesu Vittorio, giornalista recentemente scomparso. Il leghista ha commentato sua morte con unsui social in cui si legge, inoltre, “ora, dove si trova, vede tutto più chiaramente”. I due avevano avuto uno scontro nel corso della trasmissione Tg Zero su Radio Capital: il senatore leghista, infatti, si era rifiutato più volte di rispondere a una domanda sulla sua intenzione - palesata in un’intervista a La Stampa - di vietare l’aborto in Italia. Dopo l’ennesimo diniego il giornalista aveva interrotto il collegamento. ″È un miserabile, Vittorio non ha bisogno delle sue preghiere”, ha detto il direttore di Radio ...

