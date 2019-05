Claudio Santamaria e Francesca Barra e il Drammatico annuncio sui social : La giornalista Francesca Barra ha voluto descrive il momento che lei e suo marito Claudio Santamaria stanno vivendo il bambino che portava in grembo purtroppo è morto. E lo racconta lei stessa in un drammatico post su “Instagram”: “Oggi scopro di essere fragile, di non avere armi per salvare chi amavi già con tutta te stessa”.”Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - il Dramma : "Abbiamo perso il bambino" : Francesca Barra racconta sui social il dramma che lei e il compagno Claudio Santamaria stanno vivendo. La giornalista aspettava un figlio ma lo ha perso. “Io e Claudio", scrive, " stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita. Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il

Il Dramma di Francesca Barra e Claudio Santamaria : hanno perso il bambino che aspettavano : «Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e...

Il nostro bimbo non c’è più! Il Dramma di Francesca Barra e Claudio Santamaria : Un post a solo sfondo nero pubblicato su Instagram. Così Francesca Barra annuncia la perdita del figlio che aspettava da Claudio Santamaria. Un bambino desiderato, atteso, amato. E poi perso. Un annuncio delicato, che la giornalista tratta in maniera discreta e dolorosa al tempo stesso. Proprio qualche settimana fa, durante una puntata di Live Non è la D’Urso, la Barra aveva rivelato di essere incinta, rispondendo alle ...

Il Dramma di Francesca Barra e Claudia Santamaria : hanno perso il bambino che aspettavano : «Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e...

Grande Fratello - lo sfogo Drammatico di Francesca De Andrè : "Mi voglio spegnere" : Non riesce a darsi pace Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello, dopo aver scoperto durante l'ultima diretta con Barbara D'Urso di essere stata mollata dal suo fidanzato con un post su Instagram. La ragazza è rimasta incredula, oltre che angosciata per tutti i segreti che il suo ex potrebb

Grande Fratello - Francesca De Andrè sbotta senza motivo : corna - Drammatica lite con Erica : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Al centro delle polemiche per la sua "amicizia" nella Casa con il concorrente Gennaro Lillio, la confessione del tradimento da parte del fidanzato Giorgio e la fine della loro storia in diretta hanno creato un'en

Grande Fratello - il Dramma di Francesca De Andrè ora è reale : corna - le foto che le spezzano il cuore : Come afferma il settimanale Oggi, Giorgio Tambellini ci sarebbe ricascato. Il fidanzato di Francesca De André che era stato già al centro del gossip per le chiacchierate foto con la voluttuosa bionda Rosi Zamboni torna al centro dei rumors e questa volta sembra ci sia poco da smentire. Le foto sono

Grande Fratello - puntata Drammatica per Francesca De Andrè : cosa deve affrontare - si rischia il caos : Mancano poche ore alla sesta puntata del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Una puntata dove al centro, ancora una volta, ci sarà Francesca De Andrè, protagonista di mille polemiche e altrettanti gossip. In studio al GF si affronterà la questione del presunto tradimento del fid

Grande Fratello - il Dramma di Francesca De Andrè : la busta-choc consegnata a Barbara D'Urso : Una nuova busta choc arrivata a Pomeriggio 5 nella puntata di venerdì 10 maggio, al centro le nuove foto del presunto tradimento subito da Francesca De Andrè, impegnata all'interno della casa del Grande Fratello. Nella puntata in onda su Canale 5, Barbara D'Urso ha spiegato che il contenuto della bu

Avanti un altro - il Dramma di Francesca Giuliano. Il Dramma delle curve : 'Perché non lo faccio da due anni' : Ha un'ottava di seno, e anche per questo Francesca Giuliano non fa sesso con un uomo da due anni. La maggiorata 'Anni 50' di Avanti un altro , che conturba i concorrenti del quiz di Paolo Bonolis , ...

Avanti un altro - il Dramma di Francesca Giuliano. Il Dramma delle curve : "Perché non lo faccio da due anni" : Ha un'ottava di seno, e anche per questo Francesca Giuliano non fa sesso con un uomo da due anni. La maggiorata "Anni 50" di Avanti un altro, che conturba i concorrenti del quiz di Paolo Bonolis, nonché opinionista fissa di Barbara D'Urso, ha confessato di avere un rapporto piuttosto complicato con

Silvio Berlusconi - Drammatica rivelazione di Francesca Pascale : 'Purtroppo è costretto a farlo' : Dopo un lungo silenzio, nel giorno dell'assemblea di Forza Italia il cui mattatore, ancora una volta, è stato Silvio Berlusconi , Francesca Pascale rompe il silenzio. La compagna del Cav si mostra ...