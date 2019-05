Commercio Estero | Istat | ad aprile export extra Ue in aumento

Commercio Estero - Coldiretti : “Export stagna - ma è record per il cibo” : E’ record per le esportazioni agroalimentari Made in Italy nel 2019 che fanno segnare un aumento tendenziale del 3,7% e contribuiscono a salvare la bilancia commerciale dell’Italia. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al Commercio estero a marzo dai quali si evidenzia che le esportazioni complessive sono completamente ferme rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un risultato in controtendenza che è ...