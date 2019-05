Allerta Meteo | allarme fiume Secchia | codice arancione per il transito di un’onda di piena

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta Meteo Toscana : ancora criticità gialla fino a domani : ancora piogge e temporali su tutta la Toscana per tutta la giornata di oggi, martedi’ 28 maggio e domani, mercoledi’ 29. Queste le previsioni che hanno portato la protezione civile regionale a emettere un codice giallo per sensibilizzare sui possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, al vento e alla grandine. Le condizioni di instabilita’ porteranno, gia’ a partire dal primo ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la Protezione Civile in allarme - il Governo dichiara lo “stato di mobilitazione” : Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile accogliendo la richiesta del Presidente della Regione Emilia Romagna, colpita da una forte ondata di maltempo e soprattutto in allarme per i fenomeni Meteo estremi previsti per le prossime ore. Meteo, è Allerta per il Nord: “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!), allarme ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : emesso il livello rosso per rischio idrogeologico! : Una forte ondata di maltempo investirà le regioni nord-orientali nel corso delle prossime 16-20 ore, in particolare su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Un nucleo di aria molto fresca...

Meteo - è Allerta per il Nord : “pugnalata” del Vortice Polare a fine Maggio (!!) - allarme grandine e alluvioni : Massima allerta Meteo per il Nord Italia che è già da giorni sotto una pioggia battente ma stasera verrà investito da una nuova perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico settentrionale: è una clamorosa “pugnalata” del Vortice Polare, fuori stagione, tanto che le temperature crolleranno considerevolmente, al punto che sulle Alpi tornerà la neve oltre i 1.400 metri di altitudine. La colonnina di mercurio precipiterà a +10°C ...

Meteo Emilia-Romagna : Allerta “rossa” per le piene dei fiumi : “Nella seconda parte della giornata di martedì 28 maggio 2019 si prevedono precipitazioni inizialmente a carattere di rovescio o temporale sul settore appenninico, che diverranno più diffuse durante la sera-notte, andando ad interessare anche le zone di pianura centro-occidentali. Le precipitazioni continueranno anche nella mattina di mercoledì 29 maggio con intensità localmente elevate prevalentemente sul settore centro-occidentale della ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme : il ciclone africano porta temporali e nubifragi al Nord Italia : Allerta Meteo – Piove su gran parte d’Italia per il ciclone di origine africana posizionato sul Mar Tirreno e nelle prossime ore ci attende un’intensificazione dei fenomeni, soprattutto al Nord ma anche su gran parte del Centro e sulla fascia tirrenica meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Ecco allora che anche Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme maltempo. Allerta di livello 1 per il Nord Italia, la ...

Allerta Meteo : forte maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il maltempo di Martedì : allarme arancione in 3 Regioni - “vite umane a rischio” [BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria, attualmente posizionata sul Tirreno, continuerà a determinare una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle Regioni tirreniche centro-meridionali. L’arrivo di un nuovo sistema perturbato nord-atlantico inoltre produrrà, nel corso della giornata di domani, un’intensificazione dei fenomeni al nord con piogge e temporali diffusi. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo Veneto : forte maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Allerta Meteo Benevento : maltempo fino alle 16 di domani : La protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta Meteo attualmente in vigore fino alle 16 di domani pomeriggio: il livello di criticità resta giallo su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Sono previste ancora “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità”. Si segnala la possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : forti temporali - criticità per le piene dei fiumi : “Nella giornata di lunedì 27 maggio si prevedono piogge deboli e diffuse per l’intera giornata. Per martedì 28 maggio dal tardo pomeriggio avremo un’intensificazione delle precipitazioni, che in serata saranno anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore occidentale e fascia di pianura della regione. La criticità idraulica arancione sulla zona della Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese si ...

Allerta Meteo Campania : ancora temporali - criticità prorogata fino a domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo attualmente in vigore: l’avviso è ora valido fino alle 16 di domani pomeriggio. Il livello di criticità è “giallo” su tutte le zone del territorio per rischio idrogeologico localizzato. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità“. L'articolo Allerta Meteo Campania: ...

Meteo - Allerta gialla in 13 regioni : maltempo e pioggia/ Dal weekend l'estate? : Meteo, allerta gialla in 13 regioni, prevista pioggia a maltempo un po' ovunque. Dal weekend arriva l'estate? Le ultime notizie