“A Salvini non gliene frega una mazza”

(Di martedì 28 maggio 2019) Una frase che lascia poco spazio a qualsiasi tipo di interpretazione. Un Gianni Letta decisamente sopra le riga a “Di Martedì” Su La7… Anon interessa “una mazza” del tema fondamentale del futuro: quello dell’ambiente. Una battaglia che Letta intende mettere al centro del diario politico: “Il tema fondamentale del futuro è l’ambiente, la sostenibilità. Deve essere questa la grande battaglia ed è evidente a tutti che, come a Trump, adell’ambiente nonassolutamente una mazza” Non finisce qua. Il buon Enrico analizza così il trionfo della Lega alle elezioni europee. Solo un modo per alzare i toni, far saltare il banco e tornare al voto: “Penso chestia alzando il tono dello scontro per far saltare il governo e andare alle elezioni” Semplice ma preciso… L'articolo ...

