Settimana all' insegna dell' instabilità con clima autunnale

Rally Portogallo - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della Settimana : Dopo le incredibili emozioni del Rally del Cile, si torna alla competizione nel Mondiale Rally 2019 con la settima stagionale: il Rally del Portogallo. La tappa lusitana riproporrà la consueta battaglia tra il leader del Mondiale, il francese Sebastien Ogier con 122 punti, inseguito dall’estone Ott Tanak con 112 e dal belga Thierry Neuville con 110. Vedremo al via anche Sebastien Loeb che prenderà il posto di Andreas Mikkelsen, per rendere ...

Volleyball Nations League femminile - tutti i risultati della prima Settimana di gare : Al termine della prima settimana di gare della Volleyball Nations League femminile si cominciano a delineare le prime favorite Si è conclusa la prima settimana di gioco della Volleyball Nations League femminile, di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica generale. I risultati del 1° round (21-23 maggio) Pool 1 – Opole, Polonia 21/5: Tailandia-Germania 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), Polonia-Italia 2-3 (15-25, 22-25, ...

Genoa top secret a Firenze e futuro societario in ballo - una Settimana da cuori forti : La partita contro la Fiorentina vale la vita del Genoa. Vincere per scacciare le paure, vincere per restare aggrappati alla Serie A. Quella che andrà in scena al Franchi di Firenze sarà una delle sfide più importanti della storia recente del grifone, forse la più importante. Il destino del club è appeso ad un filo e tanti dipendono anche dai risultati che arriveranno dagli altri campi. Esodo dei Genoani al Franchi Se il Genoa affonderà non lo ...

È stato rimandato alla Settimana prossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

Giuseppe Conte - il Cdm rinviato alla Settimana dopo le elezioni : Nessuna resa dei conti nel governo sul decreto Sicurezza e Famiglia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di rinviare alla prossima settimana il Consiglio dei ministri, dopo un confronto con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il rinvio quindi avverrà dopo il voto e con una

Superate criticità su testo! Decreto sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima Settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".

Milan - una Settimana alla rivoluzione : diverse “poltrone” tremano - può succedere di tutto! : Milan concentrato sulla corsa Champions League a 90 minuti dal termine della stagione, dopodichè si penserà al futuro con possibili avvicendamenti Tra una settimana in casa Milan inizierà a delinearsi il futuro. Sì perchè è praticamente impossibile parlarne adesso, dato che molto di quanto accadrà dipenderà dall’ultima giornata di campionato. La qualificazione in Champions League sarà infatti una discriminante fondamentale per ...

Giro d’Italia 2019 - la prima Settimana di Vincenzo Nibali : lo Squalo convince - soprattutto nelle cronometro. Adesso la parola spetta alle salite : La prima settimana del Giro d’Italia 2019 è ormai in archivio. Queste nove tappe iniziali della Corsa Rosa hanno già decretato dei vincitori e dei vinti; big che convincono e altri da mettere ancora alla prova. Ma ciò che interessa soprattutto al pedale tricolore è senza ombra di dubbio la condizione della nostra punta di diamante: Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è lasciato alle spalle una primissima parte del Giro conclusa in ...

Tempo instabile - Settimana all'insegna di piogge e schiarite : Roma - L'area depressionaria che all'inizio della settimana si colloca proprio sul Mediterraneo centrale e l'Italia si sposterà lentamente verso i Balcani nei prossimi giorni. Sarà ancora in grado di condizionare il Tempo sulle nostre regioni nella prima parte della settimana, nonostante il suo spostamento verso levante, a causa dell'afflusso di correnti occidentali che manterranno una certa variabilità sulle ...

Un Posto al Sole questa Settimana andrà in onda alle 20 : 25 : Raitre ha modificato eccezionalmente il palinsesto relativo alle puntate di "Un Posto al Sole" che andranno in onda da oggi, 20 maggio, a venerdì 24. La soap opera, infatti, verrà trasmessa a partire dalle 20:25 e non più al consueto orario delle 20:45. In questo modo il terzo canale della Tv di Stato potrà lasciare spazio ad una serie di speciali sulle elezioni europee che si terranno domenica. Intanto, dalle anticipazioni settimanali si ...

Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 : qualifiche e gare. Orari - programma e tv del fine Settimana : Dopo nemmeno una settimana di attesa torna immediatamente il Mondiale 2019 di Motocross. Dopo la splendida gara di Mantova valevole per il Gran Premio di Lombardia si torna subito in pista per il Gran Premio del Portogallo. Il weekend che prenderà scena ad Agueda (18-19 maggio) ci regalerà il consueto spettacolo, con Tony Cairoli di nuovo a caccia di punti pesanti per avvicinarsi in maniera ulteriore al suo decimo titolo della carriera. Per il ...

Allerta Meteo Veneto : fine Settimana con precipitazioni e rovesci : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione, ha dichiarato alle ore 14 di oggi: per criticità geologica, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) nel ...

Motocross MxGP - GP Portogallo 2019 : orari e programma del fine Settimana. Come vederle in tv e streaming : Secondo weekend consecutivo di gara alle porte per il Mondiale Motocross 2019, che si sposta ad Agueda per il Gran Premio del Portogallo 2019, sesto round della stagione. La sfida iridata tra Antonio Cairoli e Tim Gajser continua con l’azzurro che si è portato a +40 sullo sloveno della Honda grazie alla strepitosa doppietta conquistata sul fango di Mantova, mentre alle loro spalle il francese Gauthier Paulin non molla ma scivola a 66 punti ...

Anticipazioni U&D : Andrea Zelletta prossimo alla scelta questo fine Settimana : Anche questa stagione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, è quasi giunta al termine e, come di consueto, si concluderà con le scelte dei tronisti nella famosa villa. I tre tronisti del trono classico, Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti, ormai devono avere le idee chiare su chi dei loro corteggiatori scegliere come compagno di vita e, stando alle Anticipazioni che trapelano online, Andrea ...