Come sono andate le elezioni europee in Europa

(Di lunedì 27 maggio 2019) Lo spoglio (foto: Andreas Arnold/picture alliance via Getty Images) Gli equilibri all’interno del parlamento europeocambiati ma nonstati sconvolti. Il Partito popolare, quello cui appartiene Forza Italia, e il Partito socialista, di cui fa parte il Pd, hanno perso la loro egemonia ma continueranno probabilmente a guidare l’Ue. Per farlo, avranno bisogno del sostegno dei liberali di Alde e/o dei Verdi che hanno ottenuto rispettivamente 100 e 70 seggi, i risultati migliori nella storia dell’rlamento. I partiti identificatisovranisti non hanno sfondato mariusciti a eleggere più parlamentari di sempre, grazie anche al successo della Lega in Italia e del Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia. Entrambidiventati primo partito nei rispettivi paesi. Qualsiasi alleanza si formerà, l’rlamento sarà comunque composto in ...

