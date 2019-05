Campania | la Lega sorpassa il Pd | tutti gli eletti | Salvini e Roberti al top

Commissaro Sanità in Campania - cinquestelle all'attacco : 'Inciucio tra De Luca e la Lega' : ... alle prese con una Sanità da Terzo Mondo, con servizi inefficienti, ospedali che crollano, degenti ricoperti di formiche o curati sul pavimento e nosocomi insicuri che non hanno neppure l'...

De Luca - ministra Grillo avverte la Lega : “Sua gestione della sanità in Campania è indifendibile - ci sostenga per sostituirlo” : Il M5s preme sulla nomina del commissario che dovrebbe sostituire il governatore campano Vincenzo De Luca nella gestione della sanità in Regione. I Cinquestelle avrebbero voluto che la sostituzione venisse votata già nel consiglio dei ministri che ha discusso e approvato il Def ma la possibilità è sfumata a causa delle resistenze della Lega. Questo almeno trapela dalle dichiarazioni della ministra della Salute Giulia Grillo che ...

"La Lega non difenda Vincenzo De Luca". Giulia Grillo all'Huffpost : "La gestione della sanità in Campania è indifendibile" : "Io ci sto mettendo la faccia. E la Lega?". Il ministro della Salute Giulia Grillo si intesta la battaglia per nominare quanto prima un nuovo commissario alla Sanità regionale campana al posto del governatore Vincenzo De Luca. "La gestione della sanità in Campania è indifendibile, mi aspetto che la Lega ci sia alleata. Non può barattare la salute dei cittadini con valutazioni di strategia politica. Io ci sto mettendo ...