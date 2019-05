Api | Coldiretti Padova | crolla la produzione di miele | alveari rimasti senza scorte

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Continua a piovere, è allarme per l’apicoltura alle prese con una stagione molto critica, che rischia di compromettere gran parte del raccolto. Il maltempo che da settimane imperversa anche sulla provincia diimpedisce alle api di uscire dalle arnie e fare il loro lavoro, con il concreto timore che quest’anno dise ne vedrà ben poco. “Didi acacia, per fare un esempio, praticamente non ne abbiamo – spiega Antonio Ferraretto, apicoltore dell’azienda Graziosa De Facci di Baone – A causa della pioggia, del vento e degli sbalzi termici le api non sono in grado di “bottinare”, vale a dire di succhiare dai fiori il nettare da portare all’alveare“. “Le fioriture poi sono scarse e quindi anche nei giorni in cui non piove le api riescono a raccogliere ben poco. Così, nelle arnie, il pocoche sono riuscite a produrre se lo mangiano per sopravvivere. Ormai le ...

