Nuovo attacco in una chiesa in Burkina Faso | morti 4 fedeli 

CRC – Pellucchi : “Il Napoli sembra aver scelto il Nuovo destro - per l’attacco torna di moda una suggestione” : Sean Pelucchi, esperto di mercato ha parlato a Radio Crc dei possibili acquisti del Napoli : “Castagne è un giocatore che piace molto. E’ quasi chiuso per il Napoli. Piaceva anche al Milan. Inglese non è alla portata dell’Inter. Insigne, è possibile che se ne vada; piace al Milan ma alle cifre che chiede ADL hanno bloccato tutti”. “Icardi è deluso dall’ultima non convocazione e non ha offerte. Il Napoli ...

Inter - nome Nuovo per l'attacco : nel mirino ci sarebbe Richarlison : Una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato sarà sicuramente l'Inter. Da qualche giorno la Uefa ha comunicato ufficialmente che la società nerazzurra è uscita dal settlement agreement siglato qualche anno fa quando alla guida c'era Erick Thohir. Questo permetterà al club di potersi muovere con maggiore libertà senza le limitazioni dei paletti del fair play finanziario. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare il ...

Nuovo attacco in Burkina Faso : uccisi altri quattro cristiani - erano ad una processione : uccisi per strada dai terroristi islamici solo perche' cattolici: non c'e' pace per la minoranza cristiana in Burkina Faso. Dopo la strage di domenica, quando i jihadisti hanno massacrato un parroco e cinque fedeli durante la messa, stavolta e' toccato ad altre quattro persone, falciate mentre partecipavano a una processione mariana. I due attentati sono stati messi a segno nella stessa regione settentrionale del Paese. Non lontano dal confine ...

Burkina Faso - Nuovo attacco jihadista a una chiesa cristiana : quattro morti. È il terzo nelle ultime due settimane : quattro fedeli cattolici sono stati uccisi ieri nella provincia di Sanmatenga, nel nord del Burkina Faso, da un gruppo di uomini armati. Le vittime stavano riportando nella chiesa di Singa la statua della Vergine dopo aver partecipato a una processione, quando sono stati intercettati dai miliziani. I terroristi hanno lasciato andare alcuni minorenni ma hanno ucciso gli uomini e distrutto la statua. È il terzo attacco a una chiesa cristiana negli ...

Juventus - le trattative per un Nuovo attacco potrebbero prevedere Icardi e Chiesa : La stagione per la Juventus è finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta : “Diego Costa è il nome Nuovo per l’attacco : colpo utile per tre motivi” : Calciomercato Napoli, per La Gazzetta dello Sport e Diego Costa è il nome nuovo Calciomercato Napoli IDEA DIEGO Costa. L’ era del Napoli con il falso nueve, probabilmente, è al capolinea. Con il modulo di Carlo Ancelotti, infatti, quando il Napoli incontra squadre chiuse in difesa, come il Cagliari domenica scorsa, trova molte difficoltà ad arrivare al gol. A proposito del match di domenica scorsa, l’ ingresso di Milik ha dato ...

Icardi - Nuovo attacco da parte della Curva Nord - : Il comunicato prosegue prendendo come spunto la riflessione de 'La Gazzetta dello Sport', che nell'edizione di sabato ha analizzato le foto di Icardi ricorrendo all'intervento di un psicologo: '...

Giancarlo Magalli - Giada Fusaro : "Non ho mai avuto una relazione con lui. Sto subendo un Nuovo attacco sui social..." : Giancarlo Magalli, in più di un'occasione, ha parlato della sua amicizia con Giada Fusaro, un'amicizia che il conduttore Rai ha definito "più affettuosa delle altre". Per la cronaca, Magalli, con un lungo post su Facebook, non parlò esplicitamente di storia d'amore anche se alcune dichiarazioni rilasciate in passato lo lasciarono comunque intendere.Il conduttore de I Fatti Vostri, recentemente, ha dichiarato che l'amicizia con Giada ...

Joao Felix-Juventus - nasce il Nuovo attacco : ci sarà una doppia cessione : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo indiscrezioni, ma arrivano chiare conferme. La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Joao Felix, attaccante del Benfica, classe 1999. Classe, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. Paratici avrebbe già avviato i contatti con il Benfica, ma soprattutto con Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Un affare […] More

Juventus - Nuovo attacco da Napoli : “Bianconeri favoriti dagli arbitri” : Juventus – nuovo attacco alla Juventus che arriva direttamente da Napoli! Umberto Chiariello, giornalista tifoso del Napoli e direttore dello sport a Radio CRC, è intervenuto sulle frequenze radiofoniche spiegando. Juventus, le parole di Chiariello “Gli episodi a favore fanno parte del DNA juventino, sono endogeni e non meravigliano. La sudditanza psicologica fu inventata dal […] More

Spoiler Uomini e Donne : Nuovo attacco della tronista napoletana a Giulia : Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne, il programma tv in onda su Canale 5 condotto da Maria Filippi. Durante la puntata ci sarà una nuova lite tra le due troniste Angela Nasti e Giulia Cavaglia: dopo la pesante litigata di settimana scorsa, la sorella di Chiara Nasti era molto convinta che qualche suo corteggiatore la raggiungesse in camerino per consolarla e tirarla un po' su di morale, dopo ...

Belen Rodriguez/ Nuovo attacco degli haters : ecco per quale motivo : Belen Rodriguez ancora al centro delle polemiche: ecco le ultime news di gossip sulla showgirl argentina più amata in Italia.

Salvini - Nuovo attacco alla Raggi : "Non servono scienziati per portare via la mondezza" : ... supportata dalle parole - e dai conti - del viceministro all'economia Laura Castelli, "Lo Stato si accolla una parte del debito finanziario e riduce i costi che dà alla gestione commissariale. È un'...

Il Nuovo 11 della Fiorentina con Di Francesco : l’allenatore si porta un pupillo in attacco - squadra giovane e di talento [FOTO] : 1/14 Di Francesco-Fiorentina ...