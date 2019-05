L' onda nera nazionalista era una fake news

Acer : annunciati i nuovi notebook Nitro 5 e Swift 3 con processori Mobile AMD Ryzen di seconda generazione : In vista del Computex 2019 di Taipei, Acer annuncia che il notebook gaming Nitro 5 e l'ultrasottile Swift 3 supportano i processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione con GPU Radeon Vega, per offrire potenza di elaborazione ed efficienza oltre ad una grafica straordinaria per supportare streaming e giochi. Nitro 5 con Ryzen per il gaming di alto livello Il Nitro 5 con processore AMD Ryzen 7 3750H di seconda generazione e ...

Inter - Marotta scatenato dopo il via libera dell’Uefa : i nerazzurri sondano un grande colpo dalla Selecao : Marotta sta lavorando sotto traccia per regalare un grande colpo all’Inter che probabilmente sarà di Antonio Conte dopo l’ottima notizia arrivata dall’Uefa in merito al Fair play finanziario, l’Inter si può concentrare sul calciomercato un po’ più a cuore leggero. Marotta sta infatti già muovendosi per rafforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico nerazzurro, che potrebbe essere Antonio Conte. Secondo ...

Primo importante addio a FBI - uno dei volti protagonisti non tornerà nella seconda stagione : Primo importante addio a FBI, il procedural CBS perde un membro chiave del cast al termine della stagione in corso: l'attrice Sela Ward non tornerà per la seconda stagione della serie nei panni dell'agente speciale dell'FBI Dana Mosier. L'interprete due volte premio Emmy in carriera, che ha recitato nella prima stagione di FBI accanto ai co-protagonisti Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel e Jeremy Sisto, ha annunciato il suo addio alla ...

Juve - Venerato : 'Sondato Pochettino - idea Mihajlovic o Simone Inzaghi come traghettatori' : Uno degli argomenti più discussi in questa fase della stagione è l'incontro che ci sarà mercoledì fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Confronto che inevitabilmente definirà il futuro della panchina bianconera: a tal riguardo ci sono numerose indiscrezioni da parte dei media sportivi, spesso contrastanti. Tanti media infatti sostengono la permanenza di Allegri, altri invece confermano il ...

Mimmo Lucano : “Siamo l’onda rossa - fermiamo l’onda nera che ci sta oscurando” : Mimmo Lucano, sindaco di Riace attualmente sospeso dall'incarico, è arrivato all'università La Sapienza di Roma, dove migliaia di studenti lo hanno acclamato a gran voce: "Io ho questo sogno - ha annunciato Lucano - che noi siamo l'onda rossa, che contrasta l'onda nera che ci sta oscurando l'orizzonte".Continua a leggere

"L'onda rossa contro la nera" : il paladino dei buonisti alla Sapienza : Chiara Sarra Mimmo Lucano Il "paladino" dei buonisti dentro l'università, due piazze - una contro l'altra - fuori. "L'onda rossa contro quella nera...", sintetizza Mimmo Lucano, arrivato scortato da poliziotti e un centinaio di studenti alla facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma dove oggi è previsto un suo intervento. "Siamo tutti Mimmo Lucano", urlavano i ragazzi che hanno accompagnato l'ex sindaco di Riace. Qualcuno ...

Un posto al sole anticipazioni : ALBERTO - ecco quando tornerà in onda : Un’assenza che i telespettatori hanno certamente notato: dopo l'”avvicinamento” (diciamo così) alla cameriera Clara (Imma Pirone), ALBERTO Palladini non si è più visto a Un posto al sole. Che fine ha fatto? In realtà questa piccola “sparizione” non è un mistero e anche noi ne avevamo parlato: Maurizio Aiello, interprete di ALBERTO in Upas, aveva annunciato tempo fa tramite i suoi canali social che il suo ruolo nella ...

Massimo Sacco graziato - l’italiano condannato a 27 anni negli Emirati tornerà a casa : L'imprenditore Massimo Sacco, detenuto da oltre un anno per un presunto traffico di stupefacenti negli Emirati Arabi Uniti, rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Lo hanno confermato fonti della Farnesina. Il 53enne aveva lamentato un trattamento ignobile in carcere: "Mi torturano, scariche elettriche sui testicoli”.Continua a leggere

Honda Jazz - La nuova generazione sarà ibrida : Lo scatto di un dettaglio dellauto e poche righe per confermare ufficialmente due notizie. Uno, che la nuova Honda Jazz sarà anche ibrida, come annuncia a chiare lettere il teaser. Due, che la prossima generazione della piccola monovolume giapponese si svelerà al pubblico al Salone di Tokyo 2019, di scena dal 23 ottobre al 4 novembre prossimo.Dentro è più moderna. La quarta serie della Jazz introdurrà non poche novità. Dalle prime foto-spia ...

'Bangla' - in sala la commedia sulla seconda generazione. Quando il Bangladesh incontra Torpignattara : Arriva nelle sale il 16 maggio 'Bangla', la commedia che racconta le avventure di un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Phaim vive con la sua famiglia a Torpignattara, ...

Arriva la seconda generazione della Hyundai Ioniq ancora più green e performante (da Luglio 2019) : La Hyundai ha diffuso i primi dati relativi alla Nuova Hyundai Ioniq – seconda generazione – che si aggiorna notevolmente rispetto al modello del 2016 per design, tecnologia e connettività. Ci sono tre propulsori su un’unica carrozzeria. Tante le nuove tecnologie che sottolineano ulteriormente il ruolo leader di Hyundai nei confronti della mobilità del futuro, nel momento in cui altri costruttori stanno pianificando o lanciando i ...

Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi dazi alla Cina. Milano maglia nera d'Europa : Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Cina e le Borse affondano, gelate dai timori di una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze mondiali. Una battaglia che rischia di soffocare la ...

Le nuove Nazionali ripartono dai giovani e spesso sono italiani di seconda generazione : L’Italia del calcio è pronta ripartire, si lavora congiuntamente per la ricostruzione dell’identità delle tre Nazionali dopo l’esclusione dal Mondiale di Russia. Il simbolo dell’unione delle forze è rappresentato secondo il Corriere della Sera da Sandro Tonali classe 2000, regista del Brescia, controfigura di Pirlo e già valutato una trentina di milioni sul mercato, che unisce tre Nazionali: sarà la stellina al Mondiale ...

Festival Tulipani di seta nera in onda su Rai1 a luglio (Anteprima Blogo) : Il Festival Tulipani di seta nera approda in tv: la kermesse internazionale di cortometraggi a tema dedicata al sociale, istituita dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, per la prima volta andrà in onda su Rai1 sabato 13 luglio, in seconda serata. Blogo è in grado di anticipare anche i nomi dei conduttori e i dettagli della 12esima edizione del Festival. Al timone ci ...