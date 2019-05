Un' altra Palma d’oro in oriente

ilfoglio

(Di sabato 25 maggio 2019) L’ultimo toto-si fa quando gli invitati salgono gli scalini del Palais per la serata finale. C’era Quentin Tarantino, che con il senno di poi voleva solo prolungare la sua vacanza in Costa Azzurra. Niente premi per “C’era una volta a Hollywood”, a 25 anni esatti dal trionfo di “Pulp Fiction”.

