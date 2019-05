Ultima spiaggia per il Genoa | Prandelli | “Settimana particolare | a Firenze per vincere”

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi al match point Scudetto - Ultima spiaggia per Viareggio : La Serie A1 di Hockey su pista 2019 può concludersi già domani sera, con gara-3 delle finali Scudetto che potrebbe assegnare il Tricolore, in favore di Forte dei Marmi. Dopo i successi nelle precedenti due sfide contro Viareggio, chiuse sul 6-5 e sull’8-3, la formazione rossoblu, allenata da Pierluigi Bresciani, cercherà di chiudere i conti tra le mura amiche. A guidare i toscani saranno le reti del bomber Federico Ambrosio, capocannoniere ...

Brexit - May apre al secondo referendum/ "Pronto nuovo accordo" : Ultima spiaggia Tory : Brexit, May presenta nuovo accordo: 'ultima possibilità per il Regno Unito', la Premier Tory apre a emendamento sul secondo referendum

Sanchez Ultima spiaggia a sinistraCosì la Spagna peserà di più in Ue : Si dice sempre che tre indizi fanno una prova. Per ora Sanchez è a quota due dopo la grande scalata al partito socialista spagnolo (Psoe) e la vittoria alle elezioni politiche del 28 aprile. Il 26 maggio, a nemmeno un mese di distanza da quel trionfo che tante speranze (più o meno giustificate e giustificabili) ha dato alle sinistre (o centrosinistre) di mezza Europa, Sanchez cerca il terzo indizio, quello per fare la prova che il socialismo ...

Minardi : Spagna Ultima spiaggia per la Ferrari? Quasi : Si torna in Spagna, dove tutto ha avuto inizio. La Formula 1 fa il suo ingresso in Europa, sul tracciato di Montmelò, teatro dei test invernali. Tracciato che, per piloti e team, non ha alcun segreto. Qui la Ferrari aveva alimentato speranze iridate segnando ottimi riscontri cronometrici, ma i primi quattro GP della stagione hanno […] L'articolo Minardi: Spagna ultima spiaggia per la Ferrari? Quasi sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

F1 - GP Spagna 2019 : Ferrari - è quasi l’Ultima spiaggia. Arginare lo strapotere Mercedes per non dare addio al Mondiale : La Ferrari si trova di fronte ad un bivio di un certo spessore. Deve fermare il dominio assoluto della Mercedes in questo avvio di Mondiale 2019 di Formula Uno, e lo deve fare forse sulla pista preferita dalle Frecce d’argento: il Montmelò. Sulla pista di Barcellona, infatti, le monoposto di Brackley hanno vinto quattro delle ultime cinque edizioni, non arrivando al pokerissimo solamente per colpa del clamoroso incidente al via tra Nico ...

Frosinone - adesso o mai più : domani contro il Sassuolo è Ultima spiaggia : Tra le sfide di domani alle 15, c’è anche Sassuolo-Frosinone. Se gli emiliani arrivano alla sfida in una posizione abbastanza tranquilla, per i ciociari è praticamente l’ultima spiaggia. Già spacciati, Ciofani e compagni potrebbero comunque salutare la Serie A anche vincendo tutte le gare restanti (in virtù dei dieci punti in meno dalla salvezza), ma la matematica non li ha ancora condannati. Probabili formazioni Serie A 35^ ...

Ultima spiaggia per l’Empoli a Bologna : le parole di Andreazzoli in conferenza : Ultima spiaggia. Si può così definire la trasferta di Bologna per l’Empoli, che col finire della stagione vede ridursi sempre di più le speranza di salvezza. Gara del Dall’Ara di vitale importanza dunque, seppur i rossoblu siano in un gran momento di forma. Alla vigilia della partita (domani alle 15) le parole del tecnico dei toscani Andreazzoli. “Sara’ fondamentale, come le prossime quattro. Ci sono 15 punti in ...

Macron è all'Ultima spiaggia : "Tasse tagliate - lavorare di più" : Emmanuel Macron è all'ultima spiaggia. Sempre più pressato dalle rivolte dei gilet gialli, il presidente francese prova a recuperare terreno annunciando roforme e tagli sulle tasse. "Voglio una riduzione delle imposte per chi lavora riducendo significativamente l'imposta sul reddito", ha affermato il presidente francese. Ma dietro il taglio delle tasse c'è una richiesta ben precisa da parte di Macron: "Per finanziarlo i francesi dovranno ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Ferrari - è già un’Ultima spiaggia. Serve una sterzata per non compromettere troppo presto la stagione : E dopo l’appuntamento di Shanghai (Cina) è la volta di Baku (Azerbaijan). Il Circus della Formula Uno volge il suo sguardo verso la tappa azera, quarto round del Mondiale 2019, e nonostante siano state scritte solo alcune pagine dell’infinita annata corrente, la Ferrari è già con le spalle al muro. Sì perché le tre doppiette della Mercedes hanno già dato una chiara impronta a questo campionato che rischia di sfuggire di mano ancora ...

Successo per il Pagaschool - sulla spiaggia di Rimini il torneo scolastico di Ultimate Frisbee : Grande Successo per il torneo scolastico di Ultimate Frisbee che si è svolto ieri sulla spiaggia che da oggi ospiterà fino al 22 aprile il Paganello, Coppa del Mondo di Beach Ultimate,. A portarsi a casa il trofeo sono state le seguenti squadre: la squadra della Scuola Media Di Duccio di Miramare che si è classificata al primo posto per la Categoria Medie. ...