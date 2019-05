Maltempo | esonda il Quisa | strade e case allagate nella bergamasca

Maltempo - alluvione in Emilia-Romagna : aperta inchiesta sull’esondazione del fiume Montone : La Procura della Repubblica di Forlì-Cesena ha aperto un fascicolo sull‘esondazione del fiume Montone che ha allagato centinaia di case, colpendo oltre 160 ettari del territorio di Villafranca e San Martino in Villafranca. Al momento l’ipotesi di reato, contro ignoti, è per “inondazione colposa“. Si sta provvedendo a raccogliere tutta la documentazione, tramite forse dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile ...

Maltempo : esonda il fiume Paraguay - emergenza a Nanawa [GALLERY] : Nelle immagini della gallery la località di Nanawa, in Paraguay, allagata a causa dell’esondazione del fiume Paraguay, ingrossato dalle piogge delle scorse settimane. Almeno 6 persone sono morte e 62mila famiglie sono state colpite dall’alluvione lampo, secondo quanto riferito dalle autorità. L'articolo Maltempo: esonda il fiume Paraguay, emergenza a Nanawa [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - esonda il fiume Potenza nel Maceratese : campi e strade allagati : Nel Maceratese, a Pioraco e Fiuminata, il fiume Potenza è esondato in più punti a causa delle piogge di questi ultimi giorni. In frazione Castello di Fiuminata le acque, oltre ai campi, hanno invaso una strada di collegamento senza creare pericoli per le case coloniche della zona: la situazione e’ stata subito ripristinata. Tutti i fiumi della provincia di Macerata sono costantemente monitorati per il pericolo di esondazioni. La Protezione ...

Maltempo Abruzzo : a Pescara fiume a rischio esondazione - chiuse le golene : chiuse le aree golenali del fiume Pescara, nel capoluogo adriatico, in considerazione dell’allerta meteo emanata dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, che segnala il superamento della soglia di allarme ed una graduale crescita del corso d’acqua. In Abruzzo è in vigore un avviso di criticità con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso sulla costa e nella zona dell’Alto Sangro, in ...

Maltempo Abruzzo : esonda torrente nel Vastese - fango e detriti invadono le strade : Il torrente di Vallone di San Giovanni, al confine tra i comuni di San Giovanni Lipioni e Castelguidone (Chieti), è esondato nella notte. Le piogge torrenziali delle ultime 48 ore hanno ingrossato il corso d’acqua, che sfocia nel fiume Trigno, provocando la fuoriuscita dagli argini e riversando sulla sede stradale fango e detriti. Impossibile utilizzare il ponte che consente il collegamento alla SS650 fondovalle Trigno. La strada è ...

Esondazioni e frane. Resta l'allerta Maltempo in Emilia Romagna : Resta l'allarme in Emilia Romagna per il maltempo caratterizzato da forti piogge e fiumi in piena da Modena a Rimini. Domani le precipitazioni sono previste in attenuazione, ma già dalla serata dovrebbe affacciarsi una nuova perturbazione, seppure di minore intensità, con abbassamento delle temperature e forti venti di bora sulla costa. Problemi si registrano per la circolazione ferroviaria con la linea Bologna-Rimini interrotta tra Cesena ...

Maltempo Marche : monitoraggio dei fiumi per rischio esondazioni : fiumi e torrenti nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino continuano a essere sotto stretto monitoraggio a causa del Maltempo che si è abbattuto sulle Marche. La pioggia è comunque leggermente diminuita d’intensità nel corso del pomeriggio, favorendo cosi’ il decorso dell’acqua verso il mare. Nei pressi di Acqualagna (Pesaro-Urbino) è esondato il fiume Candigliano, mentre la piena del Foglia non ha causato danni alla foce di ...

Maltempo - esonda il fiume Montone nel Forlivese : allerta fino a mercoledì : Anche il fiume Montone, nel Forlivese, ha rotto gli argini. E’ successo nel tardo pomeriggio nella zona di San Martino in Villafranca dove sono al lavoro una ventina di mezzi con idrovore. La Protezione Civile ha predisposto migliaia di sacchi di sabbia, molti dei quali ritirati personalmente dai cittadini o consegnati dai volontari, per far fronte all’emergenza. Situazioni difficili sono gia’ state risolte a Dovadola e ...

Maltempo Marche : fiume Foglia esonda a Borgo Massano : Il Maltempo non da tregua nelle Marche (fra le regioni più colpite insieme all'Emilia Romagna) dove persistono piogge abbondanti che stanno incrementando il volume dei corsi d'acqua e creando...

Maltempo - fiumi esondati : allerta rossa in Emilia Romagna. Sindaco Ravenna : «Non uscite di casa» DIRETTA : Maltempo, danni e disagi in Italia, soprattutto in Emilia Romagna. La situazione è ancora «molto impegnativa» a causa della «pioggia molto intensa, anche con valori...