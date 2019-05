L’uomo non capisce la donna e la donna invece…

Mandata una busta con proiettile a Salvini : “Trovano L’uomo sbagliato - non ho paura” : Una busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini è stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed è stata sequestrata dagli artificieri della polizia. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l’assenza dell’annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio né sigle di rivendicazione, f...

Perché non si è attratte sessualmente dalL’uomo che si ama : Una donna può essere profondamente innamorata del proprio partner, ma non esserne attratta sessualmente e fisicamente. Sebbene amore e attrazione fisica – di norma – tendano ad andare di pari passo, il coinvolgimento in una relazione, può assumere ritmi e manifestazioni differenti da persona a persona. L’innamoramento rappresenta infatti, lo status iniziale di ogni rapporto. In questa fase il coinvolgimento nei confronti del parner è ...

L’uomo del giorno – Dennis Bergkamp - l’olandese “non volante” : L’uomo del giorno di oggi è Dennis Bergkamp, che compie 50 anni. Viene soprannominato “l’olandese non volante” per via della sua ben nota paura di volare. Il calciatore ha fatto parte degli “Invincibili”, insieme ad Henry ha infatti composto l’attacco del grandioso Arsenal che nel 2003-2004 ha vinto la Premier League senza mai perdere una partita. L’attaccante cresce nelle giovanili ...

Salvini - forse L’uomo dei grembiuli non ha capito quali sono i veri problemi della scuola : Matteo Salvini ha annunciato la sua intenzione di introdurre il grembiule obbligatorio nelle scuole per richiamare le nuove generazioni all’ordine e alla disciplina. Nell’Italia delle comparsate tristi si potrebbe derubricare l’uscita come la solita melliflua propaganda dell’uomo forte che vuole convincere le masse che sotto la sua tutela tutto tornerà sotto controllo: niente più delinquenza, niente più minori che perseguitano barboni e casi ...

Il Gene che gli Anunnaki non diedero alL’uomo : Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo Anche se all’uomo venne donata buona parte del corredo Genetico degli Anunnaki, che lo fecero a loro immagine e somiglianza anche per quanto riguarda la procreazione, non gli venne trasmesso un tratto Genetico: la longevità. Adamo non avrebbe mai dovuto assaggiare il frutto dell’Albero della Vita, che […] L'articolo Il Gene che gli Anunnaki non diedero all’uomo sembra ...

Serie BKT 36esima giornata splendida vittoria del Crotone con L’uomo in meno dal trentacinquesimo minuto. La salvezza non è più un miracolo ma una certezza : Crotone 1 Benevento 0 Marcatori: 37° Simy Crotone (3-5-2): Cordaz, Curado, Spolli, Vaisanen (Marchizza), Sampirisi (Milic), Barberis, Zanellato,

Bologna - Fenucci non ha dubbi : “Mihajlovic è L’uomo giusto per il nostro futuro - ma sta a lui decidere” : In attesa di ottenere la salvezza, l’ad del Bologna ha parlato del futuro di Mihajlovic e delle intenzioni del presidente Saputo “Il rinnovo dell’allenatore? Prima di pensare al futuro bisogna concentrarsi sul presente. La salvezza,come ha detto anche Mihajlovic, non è stata ancora conseguita e aspettiamo i punti necessari per poi progettare il futuro“. LaPresse/Massimo Paolone E’ il pensiero ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Aprile : Scandali – Non solo Arata fra i suoi amici imbarazzanti : c’è anche L’uomo del colosso energetico spagnolo : Gli atti dei pm Mister Flat Tax e il faraone indagato per corruzione L’imprenditore Patimo – Il sottosegretario era in affari con il manager del colosso spagnolo Acciona Agua che è sotto inchiesta a Reggio di Valeria Pacelli e Paola Zanca 10 domande a Salvini di Marco Travaglio Abbiamo chiesto un’intervista al Matteo Salvini. Nessuna risposta. Casomai ci ripensasse, queste sono le domande che avremmo voluto porgli, per il dovere di ...

Se L’uomo non è adatto allo spazio - lo sono i topi : Il corpo di Scott Kelly ha risentito parecchio della permanenza di un anno nello spazio. L’astronauta 55enne ha vissuto in orbita per dodici mesi, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), e le sue ossa si sono assottigliate, i muscoli atrofizzati, i bulbi oculari gonfiati e schiacciati, i cromosomi si sono modificati, l’espressione genica è cambiata. Anche i topi sono stati spediti nello spazio, e ci sono rimasti per 37 giorni: un periodo ...

Giornata mondiale delL’uomo nello Spazio : il primo non fu Gagarin - bensì un antico greco : Ogni 12 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata dell’Uomo nello Spazio: si tratta proprio del giorno in cui, nel 1961, il sovietico Yuri Gagarin volava per la prima volta nell'orbita terrestre. Una tappa importante per l’umanità, che però a ben vedere non fu nuova per l’uomo: un altro viaggio, immaginario e filosofico, avvenne nel II secolo dopo Cristo, e a farlo fu Menippo di Gadara. Ce lo racconta Luciano di Samosata.Continua a leggere

Ecco L’uomo che ha ucciso più di 5.000 elefanti : “Non sono pentito - se non fosse per i cacciatori i parchi sarebbero sovraffollati” : Una relazione della Campaign to Ban Trophy Hunting ha definito un cacciatore africano di 77 anni come uno dei cacciatori di elefanti più prolifici del mondo, avendo ucciso oltre 5.000 esemplari. Sul suo sito web, Ron Thomson sostiene di aver ucciso anche 800 bufali, 60 leoni, 50 ippopotami e 40 leopardi. Questi totali non includono le uccisioni eseguite quando guidava un team di abbattimento, che ha messo fine alla vita di 2.5000 elefanti e 300 ...

Film italiani al cinema “Dolceroma” - “Bene ma non benissimo” e “L’uomo che comprò la luna” : Le uscite del 4 aprile 2019. Comincia un nuovo weekend con il cinema italiano. In testa alla classifica dei Film italiani al cinema più visti: Bentornato Presidente con un incasso di € 635.228 seguito da Scappo a casa con €983.475 e Momenti di trascurabile felicità con ...

